COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ET DAEDALIC ENTERTAINMENT S'ASSOCIENT POUR L'ÉDITION ET LA DISTRIBUTION DU TRÈS ATTENDU GOLLUM

NACON ET DAEDALIC ENTERTAINMENT S’ASSOCIENT POUR L’ÉDITION ET LA DISTRIBUTION DU TRÈS ATTENDU GOLLUM

Lesquin, le 26 janvier 2021 - NACON et le studio Daedalic Entertainment sont heureux d’annoncer la signature d’un accord pour l’édition et la distribution du jeu The Lord of the RingsTM: GollumTM. Le jeu sera développé pour les consoles PlayStation et Xbox, pour la Nintendo Switch et pour le PC. La sortie aura lieu en 2022.

Les deux entreprises s’associent avec pour objectif de produire un jeu qui tire pleinement parti des possibilités offertes par les nouvelles consoles et qui se hisse au niveau des attentes élevées de la très importante communauté de fans du Seigneur des Anneaux. Cet univers sera d’ailleurs très fidèlement représenté grâce à l’accord de licence avec Middle-earth Enterprises, société détentrice des droits du livre de J.R.R Tolkien, ouvrage fondateur de toute la fantasy moderne.

Annoncé au printemps 2019, le jeu a immédiatement généré beaucoup d’attention de la part des joueurs, obtenant une très large visibilité grâce à la première vidéo dévoilée : https://www.youtube.com/watch?v=gPoKVR7dDvI

The Lord of the RingsTM: GollumTM est un jeu d’action-aventure avec une forte dimension narrative. Vous incarnez le personnage de Gollum engagé dans une quête périlleuse pour retrouver la seule chose qui lui soit réellement précieuse. Pour y parvenir, il faut trouver votre chemin dans des environnements complexes, en escaladant, en sautant et en vous faufilant pour éviter les dangers. Gollum est habile et sournois, mais il est également déchiré par sa double personnalité. C’est à vous de décider si la part sombre de Gollum prend le dessus ou s’il reste une lueur de sagesse dans ce qui était autrefois le hobbit Sméagol.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos de Daedalic Entertainment

Développeur et éditeur de jeux de qualité sur toutes les plateformes, Daedalic Entertainment propose une gamme exhaustive de jeux, dont de grands classiques du multijoueur, de la stratégie, du RPG et de l'aventure. Avec plus de 80 employés, Daedalic développe actuellement une nouvelle collection de titres novateurs sur consoles, PC et plateformes mobiles.

À propos de Middle-earth Enterprises

Middle-earth Enterprises est le propriétaire de droits internationaux exclusifs pour des films, des articles de merchandising et des pièces de théâtre, ainsi que d’autres droits relatifs à certaines œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien, dont Le Seigneur des anneaux et Bilbo le Hobbit.

Nous produisons et homologuons des longs métrages, des pièces de théâtre, ainsi que des articles de merchandising basés sur les écrits de Tolkien depuis plus de quarante ans. Motivé par une grande passion pour le monde fictif de J.R.R. Tolkien, Middle-earth Enterprises met un point d’honneur à collaborer avec diverses sociétés qui fournissent des produits de grande qualité, conformes en tout point aux meilleures pratiques d’entreprises vertes et de développement durable, notamment le commerce équitable, l’égalité sur le lieu de travail et un engagement inébranlable à protéger notre Terre, son incroyable beauté et la viabilité de toutes les créatures vivantes.

La Saul Zaentz Company, également connue sous le nom de Middle-earth Enterprises, produit et homologue des films, des pièces de théâtre, ainsi que des articles de merchandising basés sur les écrits de Tolkien depuis plus de quarante ans. Sa maison mère se trouve à Berkeley en Californie et l’adresse de son site Internet est www.middleearth.com .

