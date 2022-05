COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Jumpgate et NACON concluent un accord de publication:

NACON

Jumpgate et NACON concluent un accord de publication

pour trois jeux

Lesquin, le 30 mai 2022 - Jumpgate AB a conclu un accord de publication avec l'éditeur français NACON, qui intègre l'amélioration et le portage de Wildshade, Cat Rescue Story et Animal Hospital de Tivola Games sur Playstation®5, Playstation®4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo SwitchTM. Les jeux seront développés par le studio Tivola Games avec le soutien de Tableflip Entertainment, tous deux du groupe Jumpgate, et seront publiés par NACON. La majorité des revenus seront versés par Jumpgate lors de la réalisation des étapes des projets au cours des 18 mois à venir. Une fois son avance recoupée par NACON sur les ventes des jeux, les revenus suivants seront partagés par les parties selon une clé de répartition convenue, ce qui offre à Jumpgate un potentiel de revenus importants au-delà des garanties. Les jeux seront publiés en version premium (pay-to-play) avec des contenus mis à jour et uniques pour les consoles de jeux.

"Nous sommes très heureux d’avoir l'opportunité d’étendre la publication de nos jeux à de nouvelles plateformes avec NACON. Cela prouve que nos produits sont de haute qualité. Nos jeux deviendront plus visibles et atteindront un public plus large, ce qui contribuera à développer nos marques et à engranger des sources de revenus supplémentaires. Ce contrat est une étape importante pour Jumpgate. Il comprend des revenus garantis ainsi que des revenus au-delà des avances. J'ai eu une très bonne expérience de collaboration avec NACON sur de précédents projets de jeux et je suis impatient de pouvoir le faire avec Jumpgate », déclare Harald Riegler, directeur général de Jumpgate AB.

"Nous sommes très heureux de conclure ce nouveau partenariat avec Jumpgate, ajoutant ainsi trois grands jeux à notre portefeuille d'édition. Deux jeux ont déjà suscité un bel intérêt de la part des joueurs sur mobiles de par leur qualité, et le nouveau jeu Cat Rescue Story de Tivola promet un apport important à ce catalogue. Nous avons connu un beau succès avec nos jeux basés sur les animaux, et collaborer avec Jumpgate est une excellente occasion de nous adresser à d'autres communautés de joueurs désireux de tester les versions premium de ces jeux”, déclare Benoit Clerc, responsable de l'édition, Nacon SA.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. - https://www.nacongaming.com/

A propos de Jumpgate AB

Jumpgate AB est un groupe de jeux vidéo indépendant fondé en 2011, qui comprend Tableflip Entertainment, basé à Visby, en Suède, ainsi que Tivola Games et gameXcite, tous deux basés à Hambourg, en Allemagne. La société produit et publie des jeux originaux et développe des jeux et d'autres produits numériques pour des entreprises externes. Les sociétés du groupe fondent leurs activités sur des collaborations sûres avec des partenaires industriels solides et disposent de portefeuilles de produits passionnants à fort potentiel. L'entreprise opère à l'échelle mondiale, distribue ses jeux à travers le monde et a construit un solide réseau international. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.jumpgategames.se

