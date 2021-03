COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: LA MANETTE PRO COMPACT DESIGNED FOR XBOX SERA DISPONIBLE LE 15 MARS

LA MANETTE PRO COMPACT



DESIGNED FOR XBOX SERA DISPONIBLE LE 15 MARS

Manette filaire officielle pour Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10 PC,

la Pro Compact de NACON est disponible en pré-commande

Lesquin, le 2 mars 2021 – NACON est très fier d’annoncer que le Pro Compact Controller conçu pour Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10 PC sera disponible en Europe à partir du 15 mars prochain. Cette manette filaire customisable est le tout premier accessoire de la nouvelle gamme de périphériques Designed For Xbox de NACON.

« La Pro Compact est une manette qui bénéficie véritablement de tout le savoir-faire de nos équipes. Elle se démarque aussi bien par sa qualité de fabrication que par les options de personnalisation qu’elle propose, dignes d’une manette professionnelle. » déclare Yannick Allaert, Directeur du Développement Accessoires chez NACON. « Après de longs mois de travail, nous sommes très fiers et surtout très impatients de débuter cette aventure auprès de la communauté Xbox. » conclut Yannick Allaert.





Mode Advanced – La personnalisation au bout des doigts

La manette Pro Compact offre toutes les fonctionnalités classiques des nouvelles Xbox Wireless Controller en Mode Standard, et permet de jouer avec ses propres réglages en Mode Advanced. Accessible depuis le Microsoft Store pour consoles Xbox et pour PC, l’Application Pro Compact* donne la possibilité de configurer le mapping des boutons, mais également d’ajuster la sensibilité de chacun des joysticks et des gâchettes grâce à plusieurs profils pré-enregistrés.

Des réglages supplémentaires donnent la possibilité d’inverser la position des joysticks, d’opter pour une croix directionnelle à 4 ou 8 directions, ou encore de désactiver les moteurs de vibration. En quelques gestes, les joueurs peuvent ainsi adapter la Pro Compact à leur style de jeu directement depuis leur console Xbox Series X|S, Xbox One ou sur Windows 10 PC.





Dolby Atmos® For Headphones – La précision audio au service des joueurs

Le Pro Compact Controller propose une expérience de jeu enrichie aussi bien sur Xbox Series X|S et Xbox One que sur Windows 10 PC en incluant, pour la première fois sur une manette, l’accès au Dolby Atmos® For Headphones. Véritable atout compétitif pour les joueurs, la technologie audio Dolby Atmos® permet de percevoir les moindres détails sonores et leur situation dans l’espace pour encore plus de réalisme. Grâce un procédé innovant de traitement du son à travers la manette, la Pro Compact permet ainsi de profiter immersion totale en 3 dimensions avec n’importe quelque casque stéréo branché en jack 3.5mm**.

*Connexion Internet et compte Microsoft requis.

**Casque non-inclus. Installation de l’Application Dolby Access sur Microsoft Store requise.

La manette Pro Compact Designed For Xbox sera disponible en Europe à partir du 15 mars,

au prix public conseillé de 49,90 euros.

Elle est disponible en précommande auprès des revendeurs partenaires

et sur le e-shop www.nacongaming.com .

