COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON PRÉSENTE DE NOUVEAUX COLORIS POUR SA MANETTE PRO COMPACT DESIGNED FOR XBOX

Lesquin, le 25 novembre 2022 – NACON, acteur majeur de l’édition de jeux vidéo et créateur d’accessoires gaming premium, est ravi d’annoncer la sortie de quatre nouveaux coloris pour sa manette Pro Compact pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les versions bleu pastel, rouge et bleu sont disponibles en Europe dès le 11 novembre. La version Colorlight sera disponible le 25 novembre.

Périphérique de la gamme Designed For Xbox de NACON, la Pro Compact offre des options avancées de customisation (boutons programmables, paramètres des joysticks et réglage de la sensibilité des gâchettes) dignes d’un périphérique professionnel. 15% plus petite que les manettes classiques Xbox, son ergonomie conviendra à toutes les tailles de main.

La Pro Compact Colorlight permet de personnaliser entièrement les coloris de la manette grâce aux 6 LEDs inclues. Les 25 couleurs disponibles par LEDs permettent de faire plusieurs milliers de combinaisons différentes, sans compter les effets. Chaque joueur peut ainsi avoir sa manette unique.

La Xbox Pro Compact dispose de deux Modes :

Mode Standard , pour jouer avec les fonctionnalités classiques des Xbox Wireless Controller

, pour jouer avec les fonctionnalités classiques des Xbox Wireless Controller Mode Advanced, pour jouer avec un profil personnalisé grâce à l’Application Pro Compact* disponible sur le Microsoft Store.

Caractéristiques techniques :

Manette filaire sous licence officielle ‘Designed for Xbox’

Structure et forme ergonomique, compacte et légère

Revêtement texturé pour un confort supérieur et une prise en main optimale

Programmation des boutons, joysticks et gâchettes

Application Pro Compact* disponible sur le Microsoft Store

Port jack 3.5 mm pour l’audio et le chat

Câble USB tressé de 3 mètres





*Connexion Internet et compte Microsoft requis.

Les manette Pro Compact Designed For Xbox bleu pastel, rouge, et bleu sont disponibles en Europe à partir du 11 novembre. La Pro Compact Colorlight sera disponible à partir du 25 novembre.

Prix public conseillé de 54,90 euros.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

