COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: WRC GENERATIONS : LE JEU DE RALLYE LE PLUS ABOUTI ARRIVE EN OCTOBRE !

WRC GENERATIONS : LE JEU DE RALLYE LE PLUS ABOUTI ARRIVE EN OCTOBRE !

Lesquin, le 18 mai 2022 - NACON et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer leur nouveau jeu de rallye WRC Generations, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, attendu pour l’automne 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Steam PC. Fruit de 7 années de travail aux côtés de pilotes de légende, qui ont déjà fait de WRC 10 et de WRC 9 les références du genre, cet ultime opus offre une simulation de rallye automobile authentique et complète, en proposant aux joueurs de conduire des monstres de puissance à travers les rallyes les plus célèbres de l’histoire !

Un niveau de réalisme inégalé

Le championnat du monde des rallyes au plus proche de la réalité ! Saluée par la critique et les professionnels, la simulation proposée par WRC se renforce encore cette année avec de nombreuses améliorations et optimisations demandées par la communauté.

Grande nouveauté de la compétition en 2022, les moteurs hybrides sont dans WRC Generations ! L’occasion de découvrir des sensations de conduite inédites, en matière de physique mais aussi de son grâce à un design sonore entièrement repensé.

Les anciens véhicules restent présents, avec une représentation encore plus authentique. Au total, pas moins de 37 véhicules de légende, recréés avec leurs caractéristiques mécaniques propres.

En plus des 13 pays du championnat, le jeu offre 9 environnements supplémentaires pour un total de 22 pays, et 165 spéciales différentes - un record pour le genre ! Le tout nouveau tracé suédois fait son apparition, seule manche intégralement sur la neige offrant une physique encore plus réaliste dans ces conditions.

De nouveaux contenus en solo et en ligne

Plus abouti et plus riche que ses prédécesseurs, WRC Generations promet d'innombrables heures de gameplay, grâce à des modes de jeu inédits et de nouvelles façons de partager sa passion en ligne !

L e mode Carrière permet d’écrire son histoire, de faire prospérer son équipe et de la gérer dans les moindres détails. Une nouvelle gestion de l’hybride sera disponible dans l’arbre des compétences.

permet d’écrire son histoire, de faire prospérer son équipe et de la gérer dans les moindres détails. Une nouvelle gestion de l’hybride sera disponible dans l’arbre des compétences. Dans le mode Ligues les joueurs de même niveau peuvent se défier dans des épreuves hebdomadaires et quotidiennes pour espérer se hisser au sommet du classement.

Avec le système de Teams , les joueurs ont le choix de rejoindre une équipe ou de créer la leur, et ainsi porter haut leur étendard dans toutes les épreuves.

, les joueurs ont le choix de rejoindre une équipe ou de créer la leur, et ainsi porter haut leur étendard dans toutes les épreuves. L 'Éditeur de livrées permet de personnaliser les voitures avec de nombreuses peintures et stickers. Dans WRC Generations , les joueurs peuvent désormais partager leurs créations entre eux !

permet de personnaliser les voitures avec de nombreuses peintures et stickers. Dans , les joueurs peuvent désormais partager leurs créations entre eux ! Il est possible de s’entraîner dans des courses sans classement en écran scindé ou en ligne, et de vivre l’expérience réelle en binôme dans le mode Copilote.





WRC Generations sera disponible le 13 octobre 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series et ultérieurement sur PC et Nintendo Switch.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos de Kylotonn

Créé en 2006, Kylotonn, aussi connu à travers son label KT Racing, est l’un des plus importants studios français de développement de jeux vidéo. Spécialisé dans les sports mécaniques et développeur officiel de la série WRC FIA World Rally Championship ainsi que de Tourist Trophy Isle of Man, son savoir-faire et la passion de ses équipes sont internationalement reconnus. Kylotonn réunit aujourd’hui plus de 170 collaborateurs à Paris et à Lyon et a développé plus de 30 titres distribués par des éditeurs majeurs. Kylotonn s’est forgé une solide expertise technologique grâce au moteur 3D temps réel KT Engine dont il est propriétaire. A la pointe dans l’industrie du jeu vidéo, cette technologie est aussi utilisée pour des partenariats R&D portant sur des projets de véhicule autonome dans l’industrie automobile. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Membre du Syndicat national du Jeu Vidéo (SNJV) et de Capital Games, la société Kylotonn bénéficie du soutien de la BPI, de l’IFCIC et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kylotonn.com.

About WRC Promoter GmbH

WRC Promoter GmbH is responsible for all commercial aspects of the FIA World and FIA European Rally Championships, including TV production and the marketing of global media and sponsorship rights. It also has responsibility to increase competitor numbers and to propose the venues that form the WRC and ERC calendars. WRC Promoter is the umbrella body for Rallycross Promoter GmbH, which is responsible for all commercial aspects of the FIA World and FIA European Rallycross Championships.

The World Rally Championship (WRC) is the FIA’s premium rally series. It showcases high-performance hybrid-powered cars and the world’s best drivers competing in dramatic surroundings, ranging from Sweden’s freezing winter to Kenya’s heat and rocky tracks. Participants battle for drivers’ and manufacturers’ titles at 13 rallies. More information can be found at www.wrc.com.

