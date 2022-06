COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON est heureux d'annoncer sa participation à l'initiative Tech Leaders d'Euronext

Communiqué de presse

Lesquin, 7 juin 2022, 18h00

NACON est heureux d'annoncer sa participation à l'initiative Tech Leaders d'Euronext, dédiée aux entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance.

Lesquin - Nacon, développeur-éditeur de jeux video et fabricant d’accessoires gaming, est fier de participer à Euronext Tech Leaders, la nouvelle initiative dédiée aux entreprises technologiques à forte croissance et de premier plan.

Le riche écosystème technologique d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises technologiques cotées sur les marchés d'Euronext, plus de 660 anciens participants à ses programmes de pré-IPO et une large base d'investisseurs internationaux finançant tous les profils de croissance des entreprises technologiques.

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour être qualifiée. Elle complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer le secteur Tech européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération de Tech leaders.

En tant que Tech Leader d'Euronext, Nacon bénéficiera de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants dans leur parcours de cotation.





À PROPOS DE NACON



CHIFFRE D’AFFAIRES 2021/2022

155,9 M€











EFFECTIF

Plus de 900 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/ NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





