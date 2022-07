COMMUNIQUE DE PRESSE: #NACONCONNECT 2022 : 17 JEUX PRÉSENTÉS, 5 ANNONCES ET DE NOUVEAUX ACCESSOIRES RÉVÉLÉS

#NACONCONNECT 2022 : 17 JEUX PRÉSENTÉS, 5 ANNONCES ET DE NOUVEAUX ACCESSOIRES RÉVÉLÉS

Lesquin, le 7 juillet 2022 – NACON est fier d’avoir présenté aujourd’hui le line-up de jeux et d’accessoires le plus ambitieux de son histoire. Cette année, la présence de 20 titres et accessoires lors de l’événement a permis de réaffirmer le rôle incontournable de NACON dans l’industrie du jeu vidéo.

Guidés par TPK et Funka, les joueurs ont pu découvrir pendant 1h30 les coulisses de NACON, grâce à des reportages au sein de certains studios de l’éditeur et des rencontres avec ses ambassadeurs renommés. Les spectateurs ont pu découvrir des premières images de gameplay durant le show mais aussi des annonces de jeux et des dates de sortie : 5 nouveaux titres viendront renforcer le catalogue de NACON et le Daija Arcade Stick pour PlayStation®5 sera disponible d’ici la fin de l’année.

Vivez la NACON Connect 2022 en replay :

https://www.youtube.com/watch?v=jwkTwMa3c-A

TITRES ET ACCESSOIRES PRÉSENTÉS À LA NACON CONNECT :

5 nouveaux jeux annoncés :

Crown Wars: The Black Prince (Artefacts studio) : 2023

Ravenswatch (Passtech Games) : Accès anticipé 2023

Jeu de survie dans l’univers de Terminator (titre non annoncé) (Nacon Studio Milan)

ParadiZe Project (EKO Software) : 2023

Gangs of Sherwood (Appeal studio) : 2023





Le lineup Sports & Racing poursuit sur sa lancée

Session: Skate Sim (Crea-ture Studios) : 22 septembre 2022

WRC Generations (KT Racing) : 13 octobre 2022

Test Drive Unlimited Solar Crown (KT Racing) : 2023





Action aventure : NACON plus ambitieux que jamais

Ad Infinitum (Hekate) : 20 avril 2023

Clash : Artifacts of Chaos (Ace Team) : 9 février 2023

The Lord of the Rings: Gollum TM (Daedalic Entertainment) : 1 septembre 2022

(Daedalic Entertainment) : 1 septembre 2022 Steelrising (Spiders) : 8 septembre 2022

Blood Bowl 3 (Cyanide) : 2022

Hell is Us (Rogue Factor) : 2023

RoboCop: Rogue City (Teyon) : juin 2023

War Hospital (Brave Lamb) : 2023

La simulation digne des plus grands chefs

Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide) : 2 février 2023





Une gamme d’accessoires qui s’étoffe

NACON Pro Compact ColorLight : 2022

NACON Revolution X Pro Controller Camo

NACON Daija Arcade Stick – PlayStation®5 : 2022

RIG PRO Series 300, 500 et 800 : rentrée 2022

Cette nouvelle édition de la NACON Connect a permis de réaffirmer les ambitions de l’éditeur et de montrer aux gamers la grande variété des expériences offertes : RPG, Action-aventure, Simulation, Sport, Racing et FPS. En parallèle et pour le plus grand plaisir des joueurs exigeants, la panoplie d’accessoires se diversifie et offre les meilleures performances sur toutes les plateformes.

>>>> Téléchargez le dossier de presse et les assets <<<<

Tous les jeux & accessoires NACON sur nacongaming.com

Contacts presse :

NACON – Marjorie Roy, mroy@nacon.fr

NACON – Lou Fortin, lfortin@nacon.fr

NACON – Hama Doucouré, hdoucoure@nacon.fr

NACON – Rémi Demolière, rdemoliere@nacon.fr

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

Pièce jointe