COMMUNIQUE DE PRESSE: Nacon et le studio Cyanide sont heureux d'annoncer Blood Bowl 3

La plus brutale des compétitions sportives revient en 2021 pour un troisième volet déjanté

Lesquin, le 28 août 2020 – Mettez vos crampons, enfilez votre casque, ajustez vos épaulettes et votre plastron… Et glissez une dague acérée à votre ceinture (c’est réglementaire) : NACON et le studio Cyanide sont heureux d’annoncer Blood Bowl 3, la nouvelle adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau culte de Games Workshop. Prévu pour début 2021, le jeu sera disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X, Steam et Nintendo SwitchTM.

Blood Bowl 3 est un jeu de stratégie au tour-par-tour inspiré du football américain dans le monde fantasy de Warhammer où elfes, humains, orques et autres créatures se disputent le ballon à coups d’épaule, de poing, de pied, et d’armes plus ou moins létales et légales. Dans la peau du coach, vous devez donner des instructions à vos différents joueurs : entravez la progression de vos adversaires en les positionnant dans votre zone de tacle, mettez à terre ceux qui se dressent sur votre chemin et faites une percée jusqu’à la zone d’en-but adverse pour y écraser le ballon !

Toutes vos unités peuvent monter en expérience et obtenir des bonus de statistiques ou de nouvelles compétences. Prenez garde cependant : les blessures sont monnaie courante, surtout lorsque l’on a en tant qu’arbitre un gobelin peu attentif aux agressions caractérisées. Il est même possible que certains joueurs quittent le terrain les pieds devant, mettant un terme définitif à leur carrière…

Blood Bowl 3 est une adaptation fidèle du jeu de plateau de Games Workshop, dont une nouvelle édition est prévue pour cette année. Les règles de la nouvelle édition sont scrupuleusement respectées, de même que la présence de nouvelles races, les orques noirs et la noblesse impériale, des unités et des compétences associées. Les plus fins stratèges seront naturellement avantagés, mais qui sait ? Il suffit d’un jet de dés malencontreux pour changer le cours d’un match.

Plus drôle, sanglant et spectaculaire que jamais, Blood Bowl 3 est un jeu qui ravira autant les fans de l’univers que les joueurs compétitifs. Au lancement, le jeu proposera 12 races avec chacune leur terrain et leur équipe de cheerleaders, des modes campagne et multijoueur, des options de personnalisation en pagaille et fera par la suite l’objet d’ajouts réguliers de contenus.

