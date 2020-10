COMMUNIQUE DE PRESSE: Nacon porte à 53 % sa participation dans le capital du developpeur Lunar Great Walls, studio connu sous le label ‘RaceWard'

Communiqué de presse

Lesquin, 22 octobre 2020, 18h00

Nacon porte à 53 % sa participation dans le capital

du developpeur Lunar Great Walls, studio connu sous le label ‘RaceWard’





Nacon annonce détenir désormais 53% du capital du studio Lunar Great Wall Studios Sprl, mieux connu sous son label commercial ‘RaceWard Studio’. Le studio est en charge pour le Groupe Nacon du développement du jeu RiMs Racing, une simulation de course de motos réaliste et ambitieuse, introduisant de nombreuses mécaniques de jeu inédites pour le genre.

Après avoir pris une participation de 43,15 % au capital du studio en juillet 2019, Nacon a fait l’acquisition, le 19 octobre 2020, de 10,00% supplémentaires auprès de Marco Ponte, dirigeant fondateur du studio. Marco Ponte détient avec 2 autres actionnaires les 46,85 restants du capital.

Cette opération traduit la volonté de Nacon de remonter la filière du jeu vidéo pour se positionner comme développeur-éditeur. Cette montée au capital du studio RaceWard permet au Groupe de sécuriser la haute qualité de ses prochains jeux de courses auto et moto, dans le cadre de sa stratégie visant à devenir leader sur les jeux AA, tandis que RaceWard pérennise ainsi son activité.

Créé en 2016, le studio compte 40 développeurs à Milan, tous seniors dans l’industrie du jeu vidéo et spécialisés dans les simulations de sports mécaniques depuis de nombreuses années. RaceWard utilise, et contribue à améliorer, la technologie du KT Engine créée par KT Racing pour le développement de ses créations multiplateformes (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et SWITCH).

« Nous sommes heureux et fiers de ce rapprochement avec Nacon car il témoigne de notre haut niveau d’expertise et nous permet de renforcer notre collaboration avec un éditeur partageant la même vision et la même passion que nous.» déclare Marco Ponte, Administrateur fondateur de RaceWard Studio.

« En montant au capital de RaceWard, nous renforçons les synergies techniques entre nos studios grâce à la collaboration des équipes sur le KT Engine et nous sécurisons un savoir-faire stratégique permettant d’assurer la haute qualité de nos jeux ainsi que la cadence de leurs sorties. L’expertise des développeurs de RaceWard en matière de simulations auto et moto renforce la position de Nacon sur un segment essentiel de notre portfolio.» déclare Alain Falc, Président-Directeur Général de Nacon.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020/21 : 26 octobre 2020, communiqué après Bourse





