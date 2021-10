NACON : ANNONCE L'ACQUISITION DE 100% DE ISHTAR GAMES

NACON annonce avoir finalisé la signature d'un protocole d'acquisition de 100% du studio Ishtar Games. Cette opération sera accompagnée par la création du label Ishtar afin de développer la création et la commercialisation de jeux dits « indépendants » à fort potentiel.

Ce label sera dirigé par l'équipe d'Ishtar Games, dont le savoir-faire sur ce segment a été largement démontré via leurs précédents jeux : Dead in Bermuda, Dead in Vinland et le tout récent succès critique et commercial The Last Spell, tactical RPG roguelike sorti en Early Access sur Steam (91% d'avis positifs) le 3 juin 2021 dont les ventes atteignent déjà plus de 150 000 exemplaires.

Les équipes d'Ishtar Games auront pour mission de développer de nouvelles pépites indé au travers d'univers et de gameplay profonds et novateurs, tel que leur futur titre annoncé à l'E3 Lakeburg Legacies, ainsi que de signer des partenariats avec différents studios indépendants afin de développer et promouvoir un large catalogue de jeux.

Ishtar Games conservera donc son indépendance éditoriale, tout en bénéficiant du soutien de NACON dans la commercialisation de ces titres. Matthieu Richez, dirigeant, co-fondateur du studio et Directeur Créatif, continuera à piloter l'équipe, composée d'une trentaine de collaborateurs répartis entre Lille et Bordeaux, et à apporter sa vision et son expertise dans la création de jeux aux concepts innovants. Il sera épaulé par ses associés historiques qui l'ont suivi durant les seize dernières années, Frédéric Forest sur la partie commerciale et Christophe Gey sur la création d'univers.

« Cette acquisition et la création du label démontrent l'ambition et la volonté de NACON de proposer des jeux de grande qualité, développés par et pour des gamers. L'équipe d'Ishtar Games va nous permettre de progresser sur le segment des jeux indépendants. » déclare M. Alain Falc, Président Directeur Général de NACON.

« Cette nouvelle aventure donne un coup d'accélérateur à la stratégie que nous avons mise en place il y a cinq ans. Nous sommes d'autant plus enthousiastes qu'il s'agit d'une évolution logique, dans la continuité de notre savoir-faire » déclare Matthieu Richez, Président et co-fondateur de Ishtar Games. « La confiance que NACON place en nous pour mener à bien cette approche, à la fois ambitieuse et disruptive, de création de label de jeux indépendants, soutenant nos valeurs, est le gage d'une collaboration intelligente et motivante pour nos équipes. Nous allons enfin avoir les moyens de laisser notre créativité s'exprimer pleinement et viser l'excellence, pour le plus grand plaisir de nos joueurs. »

Cette nouvelle opération de croissance externe permet de conforter le plan 2023, mais également de développer le segment des jeux indépendants au sein du groupe NACON.

La réalisation définitive de l'opération reste soumise à la levée de conditions suspensives usuelles.

Le pôle « Jeux vidéo » de NACON comptera ainsi 14 sites de développement (9 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie, 2 au Canada et 1 en Australie) totalisant près de 600 développeurs, soutenus par une équipe Edition de 70 personnes.