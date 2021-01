NACON : Berenberg revalorise

Berenberg a relevé son objectif de cours de 7,50 euros à 10 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Nacon après l’annonce des ventes du troisième trimestre et le rachat du studio australien, Big Ant.



" Non seulement la société a dévoilé de solides résultats au troisième trimestre hier soir, mais elle a également réalisé une acquisition très rentable et signé un important contrat d'édition. Si l'on ajoute à cela les résultats très positifs des concurrents dans le domaine des jeux et des accessoires, on peut encore envisager une révision significative des prévisions résultats ", explique le bureau d'études.



Berenberg a rehaussé de 4% à 15% ses estimations de profits pour les années à venir.