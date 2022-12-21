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NACON : Document AMF CP. 2022DD877030

21/12/2022 | 19:26
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2022DD877030

20 décembre 2022

FR0013482791 - DD154650

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Sébastien BOLLORE, Administrateur de la société Nacon

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NACON

LEI : 969500A4R8HLXMZQDT80

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013482791

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.5870 Euro

VOLUME : 20 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.5870 Euro

VOLUME : 20 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Nacon SA published this content on 21 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 December 2022 18:22:08 UTC.


© Publicnow 2022
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Anne Badot Janssen Chief Financial Officer
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Florence Lagrange Independent Director
Richard Mamez Independent Director
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DASSAULT SYSTÈMES SE-36.20%46 628
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.-13.63%44 538
ATLASSIAN CORPORATION-63.80%35 267