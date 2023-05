NACON ENRICHIT SON CATALOGUE DE JEUX POUR ENFANTS

Lesquin, France - le 11 mai 2023 – L’éditeur NACON et le studio Tivola sont heureux d’annoncer l’arrivée d’Animal Hospital et de Wildshade : Unicorn Champions, des jeux à destination des plus jeunes, adaptés de jeux mobiles à succès. Ils arriveront à l’automne 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Développés en partenariat avec le studio Allemand Tivola, spécialiste des jeux familiaux depuis près de 20 ans, Animal Hospital et Wildshade : Unicorn Champions mettent à l’honneur des thèmes appréciés par les plus jeunes joueurs. Ils peuvent ainsi incarner un vétérinaire en charge des soins d’animaux domestiques, exotiques et fantastiques, ou participer à des courses à dos de licorne.

« Nous avons à cœur de créer les meilleurs jeux d'animaux en utilisant toute notre expérience, notre ambition et notre passion ! En intégrant ces compétences dans notre travail quotidien, nous sommes en mesure de proposer ces deux nouveaux jeux familiaux que sont Animal Hospital et Wildshade : Unicorn Champions ! » explique Nora Klutzny, présidente directrice générale de Tivola Games.

Animal Hospital sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en octobre 2023.

Wildshade : Unicorn Champions sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en novembre 2023.

À propos de NACON :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

À propos de Tivola :

Tivola est un éditeur et développeur international de jeux mobiles basé à Hambourg, dont l’activité principale est la création d’applications consacrées aux animaux. Dans les jeux de Tivola, les joueurs prennent soin de leurs chats, dressent leurs chiens, montent à cheval et dansent même avec un hippopotame.

Fondé en 1995, Tivola a commencé comme éditeur de jeux vidéo destinés aux enfants, principalement sur le marché allemand avec des marques locales. Créant à la fois du contenu divertissant et éducatif, Tivola a remporté la majeure partie des prix allemands dans le secteur des logiciels pour enfants, dont le « Deutscher Computerspielpreis » et le « Deutscher Entwicklerpreis ».

Après s’être tourné vers les jeux mobiles, Tivola touche désormais un public plus vaste et plus international, des passionnés d’animaux et de jeux du monde entier et de tout âge. Aujourd’hui, nos nouveaux et principaux jeux « DogHotel » et « CatHotel » poursuivent le succès durable des titres phares « PetWorld » et « HorseWorld », avec bien d’autres encore à venir !

