NACON : LCM reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé son objectif de cours de 6,5 euros et réitéré sa recommandation Neutre sur Nacon après l'annonce des revenus du deuxième trimestre. Le bureau d'études qualifie la performance de « très satisfaisante » et explique qu'elle reflète les mêmes tendances qu'observées au premier trimestre. Il s'agit de la surperformance du pôle Accessoires (+107% à 29 millions d'euros) et la moindre performance des Jeux (+3% à 18,3 millions d'euros)L'analyste considère toujours le groupe très correctement valorisé dans le contexte actuel.