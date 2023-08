LE JEU SANS LIMITE AVEC LE NOUVEAU CASQUE GAMING RIG 600 PROAVEC DOUBLE CONNECTIVITÉ SANS-FIL

LE PREMIER CASQUE RIG "DUAL WIRELESS" EN DOUBLE CONNECTIVITÉSANS-FIL, BLUETOOTH ET/OU RADIO FRÉQUENCE 2.4GHz

Lesquin; 17 Août, 2023 – NACON , acteur majeur de la conception d’accessoires gaming premium et société mère de la marque RIG, est fier d’annoncer le RIG 600 PRO, son tout premier casque gaming en double connectivité sans-fil. Conçu pour répondre aux multiples et divers besoins de connexion des joueurs, il dispose d’une double connectivité sans-fil multiplateforme et toujours, de la qualité audio et du confort des casques RIG.

RIG 600 PRO associe le meilleur des technologies sans-fil, en radio fréquence faible latence et en Bluetooth, est devient LE casque unique qui permet de jouer sans-fil sur tous vos appareils préférés : PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch, PC et mobile.

En plus de sa compatibilité multiplateforme sans limite, le 600 PRO excelle en termes de performances et propose notamment un micro optimisé pour le chat qui se camoufle discrètement dans l'écouteur lorsqu'il n'est pas utilisé. La fonction intégrée "flip-to-mute" coupe automatiquement le micro lorsqu’il est replié. Lorsque le micro est déplié, les joueurs peuvent prendre des appels et communiquer avec leur équipe.

"Partout dans le monde, c’est aujourd’hui près de 50 % des joueurs qui jouent sur plusieurs plateformes (PC, consoles, tablettes, téléphones…), et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement1. Inspirés par ce constat, nous avons cherché à proposer une solution en phase avec tous les besoins audio des joueurs", déclare Gregory Morquin, Directeur Global Business pour NACON. "Le 600 PRO offre des performances et une polyvalence exceptionnelles. Bonne nouvelle, tout ça pour un incroyable rapport qualité-prix !"

Le nouveau casque RIG 600 PRO est disponible en deux modèles : 600 PRO HS pour PlayStation® et 600 PRO HX sous licence officielle Xbox®.

CONNECTIVITÉSANS FIL DUAL-MODE

Gardez le contrôle et choisissez entre le mode Game ou Bluetooth qui donnent la priorité exclusive à la console ou au téléphone ou bien switcher en Dual-Mode et restez connecté à votre jeu tout en autorisant d’être « dérangé » et de pouvoir répondre aux appels téléphoniques et recevoir des notifications.

UNE QUALITÉ AUDIO HORS NORME

Découvrez un rendu acoustique exceptionnel. Équipé de haut-parleurs de 40 mm, RIG 600 PRO restitue le son des jeux avec clarté et équilibre. Les haut-parleurs "bass-boost" à haute sensibilité assurent plus de puissance avec moins de distorsion. RIG 600 PRO améliore la qualité d'écoute et réduit la fatigue audio, ce qui en fait le choix idéal pour les longues sessions de jeux.

CONFORTABLE TOUTE LA JOURNÉE

Les gamers savent que "confort" rime avec "légèreté" et apprécieront que le RIG 600 PRO ne pèse pas plus de 240 grammes. Ultra léger, il est également doté d'oreillettes clipsables garnies d'un tissu respirant et d'un serre-tête quasiment indestructible.

UNE APPLICATION SIMPLE POUR PERSONNALISERVOS CHOIX AUDIO

La connectivité Bluetooth permet l'accès à l'application 600 PRO Navigator sur les appareils iOS et Android. Associez le RIG 600 PRO à un téléphone mobile pour une personnalisation avancée. Créez différents profils et sélectionnez les préréglages de l'égaliseur ou personnalisez votre son, réglez la sensibilité et le retour du micro, ou testez simplement toutes les fonctionnalités du casque.

Caractéristique s du RIG 600 PRO:

Double connectivité sans-fil avec l’adaptateur USB-C 2.4GHz ou la connexion Bluetooth 5.1.

Une qualité audio incomparable grâce aux haut-parleurs de 40 mm renforcés par des basses puissantes.

Des chambres acoustiques finement réglées, pour un son bien équilibré.

Le micro se camoufle discrètement dans l’écouteur lorsque vous ne l’utilisez pas

Un confort longue durée grâce aux écouteurs garnis de tissu respirant.

Un serre-tête quasi indestructible.

L’application 600 PRO Navigator permet une personnalisation optimale.

Compatible avec la Nintendo Switch, Steam Deck et les appareils mobiles.

Jusqu’à 24 heures d’autonomie en Bluetooth.

Jusqu’à 18 heures d’autonomie avec l’adaptateur USB-C (sans fil).

Recharge via le port USB-C (câble inclus).





RIG 600 PRO sera disponible le 28 septembre 2023 au prix de public conseillé de 99,99 €.

À PROPOS DE NACON : NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Nacon a fait l’acquisition de RIG, marque de casques gaming premium, en 2020. Reconnue pour ses nombreuses innovations, RIG se donne pour mission de développer des équipements de nouvelle-génération pour les joueurs compétitifs, les athlètes du esports et les streamers.

