NACON: La Direction du studio Spiders s'enrichit d'une nouvelle figure féminine

La Direction du studio Spiders s’enrichit d’une nouvelle figure féminine

NACON est heureux d’annoncer un changement d’organisation au sein de ses équipes de développement, qui illustre les synergies que l’entreprise a pu mettre en place depuis 5 ans parmi ses 16 studios.

A compter d’aujourd’hui, Anne Devouassoux prend la direction du studio parisien Spiders tandis que Jehanne Rousseau en devient la Directrice Créative et de Production.

Cette évolution de Jehanne au sein du studio qu’elle a fondée en 2008 lui permettra de se concentrer sur les éléments-clés de la création des futurs jeux du studio, dont le très attendu GreedFall 2 et d’autres jeux non annoncés en phase de préproduction.

Jehanne pourra désormais entièrement se consacrer à la création des univers uniques qui font la force du studio Spiders. « La création et le développement de jeux au cœur des équipes a toujours été ma motivation première. Spiders se développant de plus en plus, il m’était devenu impossible d’assurer à la fois la direction générale et la direction créative. C’est donc avec beaucoup de joie et une totale confiance que je passe les rênes de Spiders à Anne Devouassoux. Je suis certaine que notre collaboration ne pourra qu’enrichir nos projets futurs. » déclare Jehanne Rousseau suite à ce changement.

Anne, figure majeure de l’industrie française depuis 1994, apportera toute son expérience de gestion et de management, notamment acquise chez Kylotonn, autre studio NACON, depuis 7 ans, où elle a eu la responsabilité de Directrice de Production d’une dizaine de jeux dont ceux de la série WRC et du très attendu Test Drive Unlimited : Solar Crown.

Elle aura pour mission d’encadrer une équipe qui a connu une forte croissance, passant de 35 à 80 développeurs ces 3 dernières années, et d’assurer la gestion d’un studio aux multiples projets et avec de grandes ambitions. « Après 7 années riches et intenses au sein de Kylotonn pour accompagner la stratégie et l’ambition du studio, je suis ravie de rejoindre le studio Spiders dont j'admire la qualité des jeux depuis longtemps. J'ai hâte de rejoindre la talentueuse Jehanne Rousseau et ses équipes créatives pour les accompagner sur leurs nouvelles productions. Il n'est pas facile de quitter les équipes de passionnés de Kylotonn mais je sais que de très beaux jeux verront le jour bientôt. »

