NACON : acquiert le studio belge Neopica

Nacon a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de Neopica, un studio belge de développement de jeux vidéo, spécialisé dans les jeux racing et les jeux de simulation. L’acquisition de 100% du capital de Neopica, intégralement payée en numéraire, a été effectuée ce lundi après approbation di conseil d’administration de Nacon. Des compléments de prix basé sur la qualité et le potentiel commercial des 2 prochains développements de jeux pourront être versés aux cédants dans les 12 mois suivant la sortie de ces jeux.Créé en 2007, Neopica est un studio basé à Gand, employant 30 développeurs. Il a développé une soixantaine de jeux, dont de nombreux casual games destinés au plus large public, en particulier les enfants, avant d'aborder des jeux de simulations.On lui doit notamment les jeux de chasse Hunting Simulator 1 & 2 et le jeu de course FIA European Truck Racing Championship.Cette nouvelle croissance externe s'inscrit dans le cadre du plan NACON 2023 qui a pour ambition de faire du groupe l'un des leaders de référence des jeux vidéo dits ‘AA'.Le Pôle "Jeux vidéo" de Nacon comptera ainsi 9 sites de développement (6 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie et 1 au Canada) totalisant près de 400 développeurs et appuyés par une équipe Edition de plus de 50 personnes.