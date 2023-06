Nacon : Invest Securities relève légèrement sa valorisation

Invest Securities a rehaussé son objectif de cours de 3,5 euros à 3,8 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Nacon après la présentation des comptes annuels. Le bureau d'études souligne que le management nous promet une embellie en 2023/24, avec des attentes désormais placées sur Robocop et dans une moindre mesure Gangs of Sherwood. " De leur succès critiques et commerciaux dépendra le retour du momentum sur le titre et le rebond des résultats ", ajoute-t-il.



Dans l'intervalle, l'aspect value et un intérêt spéculatif qu'il convient de ne pas totalement occulter conduisent l'analyste à réitérer son opinion Achat.