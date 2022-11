Nacon : nouveau jeu de course de motos

À l'occasion de la Milan Games Week, Nacon annonce que RaceWard Studio, label racing de Nacon Studio Milan, dévoile son prochain jeu de simulation de sport mécanique 'TT Isle of Man - Ride on the Edge 3', simulation de la course de motos sur l'île de Man.



TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 inclut le contenu officiel du TT 2022 (équipes, motos et tracés). Il propose 32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques, près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport ainsi qu'une physique améliorée.



