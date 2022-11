Nacon : prévoit une légère progression de résultat opérationnel courant annuelle

Nacon, qui a lancé un profit warning fin octobre, a enregistré au premier semestre, clos fin septembre, un résultat net de 8,4 millions d’euros, soit plus du double du résultat net généré l’an passé : 3,8 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a progressé de 31,4% à 11,1 millions d’euros soit 14,3% du chiffre d’affaires contre 11,6%, un an auparavant. Le chiffre d'affaires est ressorti à 77,5 millions d'euros, en hausse de 6,2% reflétant la croissance de l'activité Jeux.Sur la période, cette activité génère un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros, en augmentation de 72,3%.Le chiffre d'affaires Accessoires a chuté de 34,7% à 28,5 millions d'euros. " Cette activité reste marquée par un effet de base très élevé notamment aux USA et par un marché mondial des casques en forte baisse ", a commenté la société.S'agissant de ses perspectives, Nacon anticipe un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant pour 2022-23 en " légère progression " par rapport à l'exercice précédent " malgré la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, une activité Accessoires en retrait et les tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles ". Le groupe anticipait auparavant une " progression " du chiffre d'affaires de l'exercice et du résultat opérationnel courant.Sur l'exercice 2023-24, le spécialiste des jeux vidéo continuera de mener une activité éditoriale soutenue et variée. Les sorties 2022-23 permettront d'alimenter le back catalogue de 2023-24 et auront mécaniquement un effet d'accélération de la croissance.