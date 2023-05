Nacon : résultat net annuel en hausse de 28,1%

Nacon publie un chiffre d'affaires de 156 ME au titre de l'exercice 2022/23, stable par rapport à l'année précédente.



Dans le même temps, le résultat opérationnel a progressé de 29,8%, pour s'établir à 17,3 ME, et le résultat net ressort à 12,8 ME, en hausse de 28,1%.



'Les investissements liés aux opérations de croissance externe de l'exercice, dont l'acquisition de Daedalic en avril 2022, représentent 34,9 ME. À ce jour, 53 jeux sont en cours de développement pour une valeur au bilan de 116,1 ME', précise le groupe.



Dans ce contexte, Nacon estime que le prochain exercice (2023-2024) sera marqué par 'une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeuxqui sortiront sur la période contre 13 jeux sur l'exercice dernier'. Ainsi, le groupe réaffirme sa confiance dans ses perspectives de forte croissance pour l'exercice 2023-24.



