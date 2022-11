Les États-Unis demandent la libération d'un militant syndicaliste cambodgien

Le département d'État a déclaré que Sithar, dont le syndicat est en conflit depuis un an avec le casino NagaWorld, a été arrêté après son retour au Cambodge d'une conférence sur le travail en Australie.

Il a déclaré que les autorités cambodgiennes avaient déjà interféré avec les droits des travailleurs en détenant des dirigeants syndicaux et des travailleurs qui protestaient contre le licenciement d'employés de NagaWorld.

"Nous demandons instamment aux autorités cambodgiennes de libérer Chhim Sithar et tous les syndicalistes détenus qui exercent leurs droits à la liberté d'association et de réunion pacifique, de baisser les charges qui pèsent contre eux, et d'agir pour résoudre leurs différends de manière constructive", a déclaré le département dans un communiqué.

Le département d'État a également réitéré son appel à la libération du citoyen américain Theary Seng et a déclaré que le gouvernement cambodgien devrait respecter ses obligations en matière de droits du travail et servir de médiateur pour trouver une solution entre NagaWorld et le syndicat.

Theary Seng, avocat cambodgien-américain et militant des droits de l'homme, faisait partie des 60 personnalités de l'opposition emprisonnées en juin pour conspiration en vue de commettre une trahison, à l'issue d'un procès collectif condamné par les États-Unis et les groupes de défense des droits comme étant politiquement motivé.

Chhim Sithar est à la tête de l'Union des employés khmers de NagaWorld, qui soutient les droits du travail, et a été à l'avant-garde d'une grève au plus grand casino du Cambodge, affrontant des dizaines de policiers anti-émeute lors de manifestations à Phnom Penh.

Selon une déclaration publiée lundi par le Centre cambodgien des droits de l'homme au nom de 69 groupes de la société civile, Mme Sithar a été arrêtée samedi et accusée d'avoir violé les conditions de sa libération sous caution, qui lui interdirait de quitter le pays.

Il a déclaré que Sithar avait été libérée sous caution en mars après une précédente arrestation en janvier et que ni elle ni ses avocats n'avaient été informés des conditions de la caution.

Les employés du casino NagaWorld, qui est géré par la société Nagacorp Ltd cotée à Hong Kong, ont commencé à protester en décembre contre le licenciement de 365 travailleurs à la suite des perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

La police a qualifié la grève d'illégale et a déclaré que les protestations menaçaient la sécurité publique. NagaWorld a décrit les licenciements comme étant inévitables.