MUNICH (dpa-AFX) - Le prestataire de services informatiques Nagarro a de nouveau abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires. En raison de l'évolution défavorable des devises et de la retenue dans certains projets, il ne faut plus compter en 2023 que sur un produit de l'ordre de 915 millions d'euros, a annoncé l'entreprise vendredi soir. A la mi-mai, Nagarro avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires de plus d'un milliard à 940 millions d'euros.

En ce qui concerne la marge brute, l'entreprise vise désormais 26 pour cent. Auparavant, Nagarro s'attendait à deux points de pourcentage de plus. La marge Ebitda (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) devrait passer de 15 % à 13 %. Toutes les nouvelles prévisions se basent sur les taux de change actuels et ne tiennent pas compte des futures acquisitions.

Les investisseurs ont manifesté leur colère : l'action Nagarro a été mise sous pression sur la plateforme Tradegate après la publication et a perdu plus de deux pour cent par rapport à la clôture du marché Xetra./he/la