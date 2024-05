Nagarro SE est une société basée en Allemagne, qui propose des solutions technologiques et d'ingénierie numérique. La société offre un portefeuille complet de services d'ingénierie de produits numériques, de commerce numérique et d'expérience client, de services gérés, de conseils en planification des ressources d'entreprise (ERP) et d'autres services. Elle opère à l'échelle mondiale et se spécialise dans l'ingénierie numérique, a lancé une offre d'expérience numérique de pointe, la plateforme Genome AI.

Secteur Services et conseils en informatique