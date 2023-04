Nagarro poursuit son rebond - Rachat d'actions et journée sur le marché des capitaux

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions Nagarro ont poursuivi leur reprise lundi avec une hausse allant jusqu'à plus de 10%. Elles étaient en tête de l'indice SDax des petites valeurs avec une hausse de plus de huit pour cent à 108,10 euros. Vendredi, les titres du prestataire de services informatiques avaient déjà profité, avec une hausse de 7,8 pour cent, de la présentation des chiffres pour 2022 et de l'annonce d'un rachat d'actions.

Le rachat d'actions soutient le rétablissement de la confiance des investisseurs, a écrit l'analyste Martin Comtesse de la société d'investissement Jefferies. De plus, la direction répond aux inquiétudes des investisseurs de manière ouverte et transparente. La journée du marché des capitaux de ce jeudi (20 avril) est donc au centre de l'attention. Il s'agit de la première de Nagarro.

Actuellement, les titres ont retrouvé leur niveau de la deuxième moitié du mois de février, avant qu'un rapport critique du magazine "Wirtschaftswoche" n'accélère leur chute. Malgré une tentative de reprise début mars, le cours s'était alors effondré à un peu plus de 86 euros à la mi-mars.

Au vu de la récente reprise des cours, les vendeurs à découvert, qui parient sur une baisse des cours, pourraient également être contraints de réduire leurs risques et de liquider leurs positions. La demande supplémentaire qui en résulterait pourrait soutenir un rebond des cours./mis/men