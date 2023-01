Nagarro veut atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023 - Baisse de la rentabilité

MUNICH (dpa-AFX) - La société de services informatiques Nagarro devrait être moins rentable cette année, malgré une forte croissance de son chiffre d'affaires. La société a annoncé lundi à Munich qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 1,02 milliard d'euros pour 2023. Ce serait un cinquième de plus que ce que la direction a anticipé pour l'année dernière. La marge brute devrait rester inchangée à 28 pour cent. Il ne devrait toutefois rester que 15% du produit total avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) et après ajustement des effets exceptionnels, soit un point de pourcentage de moins que ce qui était prévu pour 2022. Les investisseurs de l'entreprise cotée au SDax se sont montrés inquiets en réaction à ces nouvelles lundi après-midi, mais l'action a finalement clôturé en hausse.

Alors que le titre était en hausse avant l'annonce des prévisions, il a ensuite brièvement glissé dans le rouge. Il a toutefois rapidement effacé ses pertes et a terminé la séance en hausse d'environ 1 pour cent à 118,40 euros. Il ne s'est toutefois pas approché du plus haut du jour de 120 euros. Martin Comtesse, analyste chez Jefferies, estime que les perspectives présentées par la direction de Nagarro confirment son optimisme, malgré les vents contraires de la conjoncture.