Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd. a approuvé, lors de la réunion de son conseil d'administration tenue le 12 août 2023, la démission de M. Shubham Ranjan Sinha en tant que secrétaire général et responsable de la conformité de la société, avec effet au 25 août 2023. La société a approuvé la nomination de Mme Afrin en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société avec effet au 25 août 2023. Mme Afrin est membre de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise (Institute of Company Secretaries of India), sous le numéro d'adhésion A71336.

A71336. Elle possède de vastes connaissances en matière de droit des sociétés et de droit des valeurs mobilières.