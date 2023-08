Nagreeka Exports Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans la fabrication et l'exportation de fil de coton et d'autres marchandises diverses. L'entreprise est engagée dans le commerce du fil de coton et de diverses marchandises. Elle a mis en place une usine orientée à 100 % vers l'exportation, d'une capacité de production d'environ 55440 broches, à Kolhapur, dans l'État du Maharashtra. Les fils de coton de la société comprennent des fils peignés (Ne 8-Ne 100), cardés (Ne 8-Ne 100), ouverts (Ne 4-Ne 24), doublés deux pour un (TFO) (Ne 4/2-Ne 100/2) et compacts (Ne 20-Ne 80). Ses fils spécialisés comprennent des fils organiques, des fils slub, des fils slub organiques, des fils à torsion normale et inversée, des fils filés à cœur, des fils chenille, des fils teints/gazés/merisés, des mélanges polyester-coton, des mélanges viscose-coton, des fils filés en polyester et des mélanges poly-viscose. Les produits textiles de la société comprennent des tissus bruts, imprimés et finis sur des bases de coton ou de cellulose. Ils sont disponibles dans les grammages suivants : côte, jersey, interlock, molleton et piqué ou polo.

Secteur Textiles et Cuirs