Nahar Industrial Enterprises Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce des textiles et du sucre en Inde. La société opère à travers deux segments : Le textile et le sucre. Le segment Textile est engagé dans la production de fils et de tissus. Le secteur du sucre est engagé dans la production de sucre. L'offre de produits de la société comprend des textiles, des fils, des tissus et des vêtements, des tricots et des vêtements, du sucre et d'autres produits. Elle propose une gamme de produits, notamment des produits en laine, tels que des pull-overs, des cardigans, des chemises, des manteaux, des ensembles pour bébés, des cache-nez, des châles, des couvertures, de la laine à tricoter ; des pulls en coton/mélange, des t-shirts, des ensembles pour bébés, des hauts pour dames, des thermiques d'hiver, des survêtements, des vestes, des sweats à capuche ; fils de tous types, en laine, en laine mélangée, en coton, en coton-polyester, en autres mélanges, fils compacts, fils gazés mercerisés, fils en coton biologique, et tissus pour chemises, pantalons, ainsi que denim.

Secteur Textiles et Cuirs