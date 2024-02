Nahar Spinning Mills Limited est engagée dans la fabrication et l'exportation de fils de coton, synthétiques et mélangés, et de vêtements tricotés. L'entreprise propose divers produits tels que des fils et des vêtements tricotés. Ses fils comprennent des fils 100% coton - blanc brut et teint ; des fils peignés blancs bruts ; des fils cardés blancs bruts / fils à bouts ouverts ; des fils teints ; des fils de coton biologique (blanc brut et teint) ; des fils de coton équitable ; des fils mélangés ; des fils 100% gazés / mercerisés ; les fils filés compacts ; les fils mélangés ; les fils mélangés spécialisés ; les fils en fibres synthétiques/manuelles ; les fils plus propres et les fils spécialisés, tels que le fil Grindle, le fil Space Dyed, le fil Slub, le fil Core Spun, le fil High Twist, le fil Reverse Twist et le fil Elitwist. Les tricots simples de la société comprennent le jersey simple, le piqué, les textures, le molleton, le velours, l'éponge française, le popcorn et les mini jacquards, et ses tricots doubles comprennent les interlocks, les aiguilles à chute, les textures, les nervures, les nervures panachées et les dévêtisseurs.

Secteur Textiles et Cuirs