NAHL Group PLC est une société basée au Royaume-Uni. Elle exerce des activités de marketing et de services sur le marché britannique du droit de la consommation. Elle fournit des services et des produits aux particuliers par l'intermédiaire de ses deux divisions : Consumer Legal Services et Critical Care. Son segment Consumer Legal Services se concentre sur les secteurs des préjudices corporels et de l'arbitrage résidentiel du marché des services juridiques. La division fournit des services de marketing externalisés aux cabinets d'avocats par le biais de la marque National Accident Helpline et Homeward Legal, et des services de traitement des demandes d'indemnisation aux particuliers par le biais de National Accident Law (NAL) et de ses joint-ventures LLP. En outre, elle fournit des services de recherche immobilière par l'intermédiaire de Searches UK. Elle opère dans le domaine des soins intensifs par l'intermédiaire de Bush & Co (Bush), qui fournit des services d'assistance juridique sur le marché des dommages corporels catastrophiques. Bush fournit des services vitaux pour aider les personnes qui ont subi des blessures graves et qui ont changé leur vie pendant qu'elles poursuivent une demande d'indemnisation.

Secteur Publicité et marketing