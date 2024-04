NAHL Group PLC - fournisseur de services de marketing aux consommateurs basé à Kettering, au Royaume-Uni, axé sur le marché des services juridiques - prend note des "spéculations récentes" concernant une vente potentielle de son entreprise Bush & Co Rehabilitation Ltd. Bush & Co est spécialisée dans la gestion des dossiers et les services de témoins experts pour les personnes qui demandent une indemnisation à la suite de blessures graves. NAHL se félicite des progrès réalisés par Bush & Co dans l'augmentation de ses revenus et de sa rentabilité, et estime qu'il existe une opportunité intéressante pour cette entreprise sur son marché. En 2023, Bush & Co a réalisé un chiffre d'affaires de 42,2 millions de livres sterling et un bénéfice avant impôt de 0,6 million de livres sterling.

Cependant, NAHL déclare qu'elle envisage de vendre l'actif et a nommé un conseiller pour cette vente potentielle. NAHL note que la vente est "à un stade très précoce", et dit qu'il n'y a aucune certitude qu'elle se réalisera, aucune discussion n'ayant eu lieu avec un acheteur potentiel jusqu'à présent.

Cours actuel de l'action : 72,00 pence par action, en hausse de 11 % à Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : + 73 %.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

