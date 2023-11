(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Anglo Asian Mining PLC, en hausse de 37% à 68,60 pence, fourchette de 12 mois 36,00p-124,00p. Le producteur de cuivre et d'argent axé sur l'Azerbaïdjan a signé un protocole gouvernemental et un plan d'action pour "mettre en ?uvre certaines améliorations de ses opérations et procédures". "Suite à la signature du protocole et à l'approbation du plan d'action, la société est désormais libre de redémarrer toutes ses opérations. Le redémarrage se fera par étapes et l'exploitation minière reprendra immédiatement", indique Anglo Asian. Elle maintient ses prévisions de production pour 2023 de 30 000 à 34 000 onces d'équivalent or.

----------

Barkby Group PLC, en hausse de 8,3% à 6,50 pence, fourchette de 12 mois 2,30 pence-11,00 pence. Le groupe a achevé la construction de son lotissement routier à Maldon, qui est également entièrement loué. L'investisseur en immobilier routier déclare que l'achèvement de l'actif dans l'Essex est "une autre étape importante dans la mise en ?uvre de notre stratégie d'immobilier routier et d'EV".

----------

AIM - LOSERS

----------

Naked Wines PLC, baisse de 33% à 29,95 pence, fourchette de 12 mois 28,00 pence-145,90 pence. Le vendeur de vin prévoit désormais une baisse des ventes annuelles comprise entre 12 % et 16 %. Il prévoyait auparavant une baisse comprise entre 8 et 12 %. Les transactions sur le marché américain ont été "plus faibles que prévu", prévient Naked Wines. L'entreprise annonce également que Nick Devlin a démissionné de son poste de directeur général avec effet immédiat. Le fondateur et président Rowan Gormley devient président exécutif par intérim. M. Devlin reste président de Naked Wines USA "pendant la période de pointe" avant de quitter le groupe. L'action atteint son niveau le plus bas depuis 52 semaines mardi.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.