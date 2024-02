Naked Wines plc est une société holding basée au Royaume-Uni, qui opère par l'intermédiaire de ses filiales. L'activité principale de la société est la vente directe de vin au consommateur. Les filiales de la société comprennent Naked Wines Employee Share Ownership Trust Limited, Naked Wines International Limited, www.nakedwines.com Limited, Naked Wines Prepayments Trustee Company Limited, Nakedwines.com Inc, Nakedwines.com Prepayment Protection Company LLC, Naked Wines Australia Pty Limited et NWA (Prepayments) Pty Limited. La société exerce ses activités dans trois secteurs géographiques : les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie : États-Unis, Royaume-Uni et Australie.

Secteur Distillateurs et caves à vin