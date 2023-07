Le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 29 juillet 2023 au siège social de la société situé à 239, Bagad Ganj, Nagpur MH 440008, a discuté et approuvé les affaires suivantes : Le conseil d'administration a examiné et approuvé la nomination de M. Hemraj Tiju Dekate en tant qu'administrateur indépendant non exécutif supplémentaire au sein du conseil d'administration de Nakoda Group of Industries Limited le 29 juillet 2023. Hemraj Dekate est un fonctionnaire retraité de la Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited et occupait un poste d'ingénieur exécutif supplémentaire. Le conseil d'administration a examiné et approuvé la démission de M. Vijay Giradkar en tant qu'administrateur indépendant de Nakoda Group of Industries Limited le 29 juillet 2023 (heures de fermeture).

Compte tenu de la nomination de M. Hemraj Dekate (DIN 10240572) et de la démission de M. Vijay Giradkar, le conseil d'administration a examiné et approuvé la reconstitution de la composition du comité d'audit, du comité de nomination et de rémunération et du comité des relations avec les parties prenantes, comme suit : Comité d'audit : M. Hemraj Dekate : Président, M. Sandeep Jain : Membre, M. Dahyalal Prajapati : Membre. Comité des relations avec les parties prenantes : M. Hemraj Dekate : Président, M. Sandeep Jain : membre, M. Dahyalal Prajapati : membre : Membre. Comité de nomination et de rémunération : M. Hemraj Dekate : Président, M. Sandeep Jain : Membre, M. Dahyalal Prajapati : Membre.