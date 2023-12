Nala Digital Commerce Ltd, anciennement Shefa Yamim Ltd, est une société basée en Israël qui se consacre à l'exploration et à l'extraction de pierres précieuses. Ses pierres précieuses comprennent des diamants, de l'or, des pierres précieuses et d'autres minéraux précieux, découverts dans la chaîne de montagnes du Carmel, entre les vallées du Zevulun et d'Israël, le long de la rivière Kishon et sur les plateaux de Ramot Menashe. Shefa Yamim Ltd opère à partir de son laboratoire à Akko, employant des géologues internes qui ont des connaissances dans l'exploration des minéraux et des diamants. Ses installations permettent de forer des trous, de traiter des matériaux en vrac et de prospecter de petits échantillons (100 kg) pour l'extraction de minéraux. Le laboratoire trie les pierres précieuses et extrait les minéraux associés. Shefa Yamim Ltd fait également appel à des institutions tierces pour l'analyse, telles que le Technion (Institut israélien de technologie) et l'université Be'er Sheva, le Service géologique d'Israël (GSI), le laboratoire d'exploration africain du groupe De Beers (Afrique du Sud) et SGS Minerals Services (Canada), entre autres.