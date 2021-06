namR : l'action s'envole pour son premier jour de cotation

L'action namR bondissait de plus de 15% mardi pour sa première cotation à la Bourse de Paris, dans le cadre d'une offre qui a été largement sursouscrite.



Vers 12h30, le titre de la start-up qui met le numérique au service de la transition énergétique se traite à 11,8 euros, soit une progression de 15,7% par rapport au prix d'introduction de 10,2 euros par action.



L'action a même flirté un moment avec le seuil de 12,5 euros, ce qui correspond à une hausse de plus de 22%.



Créé en 2017, namR a développé une plateforme de données permettant de caractériser quantitativement et qualitativement les bâtiments, offrant ainsi un outil de pilotage pour la transition écologique.



Avec 784.313 nouvelles actions émises, le montant total de l'offre représente 8 millions d'euros pour une capitalisation boursière qui ressort déjà à 44 millions d'euros.



Avec une demande globale de 19,5 millions d'euros, l'offre a été sursouscrite 2,4 fois avec notamment un taux de sursouscription de plus de 12 fois chez les investisseurs particuliers.



Il s'agit de la 17ème cotation réalisée sur Euronext Paris depuis le début de l'année.



