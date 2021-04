L'entreprise Namaste Technologies fait le point sur son activité, notamment sur le lancement du site CannMart.com en langue française pour le Québec et les autres communautés francophones du Canada 27/04/2021 | 23:00 Envoyer par e-mail :

TORONTO, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Namaste Technologies Inc. (« Namaste » ou l'« Entreprise ») (TSXV: N) (FRANKFURT: M5BQ) (OTCMKTS: NXTTF) une plateforme de vente de produits à base de cannabis et de produits de bien-être, a le plaisir d'annoncer que le site CannMart.com a été lancé en langue française pour la province de Québec et le reste du Canada. L'entreprise a également fourni des informations complémentaires sur l'entreprise.

Lancement du site CannMart.com en français : L'entreprise se félicite d'avoir lancé une version en langue française de son site Web CannMart.com, qui permettra de proposer des produits à caractère médical aux clients de la province de Québec, la deuxième plus grande province du Canada, ainsi qu'à tous les francophones du Canada dans la langue de leur choix. Il convient de noter que sur CannMart.com, les résidents du Québec qui remplissent les conditions requises pour se procurer du cannabis à des fins médicales ont accès à certains produits à base de cannabis non disponibles sur le marché des produits récréatifs pour adultes, notamment les produits consommables par voie orale et les cartouches pour appareils de vapotage. Le marché québécois du cannabis est d'une taille non négligeable, les ventes déclarées de cannabis sur le seul marché récréatif pour adultes pour la période de trois mois terminée le 2 janvier 2021 s'élevant à plus de 170 millions de dollars tel que reporté par le détenteur du monopole légiféré pour la vente de cannabis récréative dans la province de Québec. Cette annonce marque une étape importante dans l'expansion commerciale de CannMart.com, après plusieurs mois passés à constituer son catalogue de produits et à prendre les mesures stratégiques nécessaires pour assurer un approvisionnement adéquat des stocks. Des employés parfaitement bilingues ont été recrutés au Québec afin d'offrir aux clients une expérience de premier plan. Partout au Canada, les clients continuent à bénéficier de la livraison de cannabis médical directement à leur domicile, de façon sûre et pratique. Engagement de CannDelta en tant que distributeur détenteur d'une licence d'exploitation de Santé Canada : Namaste a le plaisir d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, CannMart Labs Inc. (« Labs ») a fait appel à CannDelta dans le cadre de sa demande de licence de distributeur de produits médicaux et de substances contrôlées (une « licence de distributeur ») auprès du Bureau des substances contrôlées (BSC) de Santé Canada pour la distribution de substances contrôlées, telles que de la psilocybine et de la psilocine. Namaste compte soumettre sa demande d'ici la fin du mois de mai de cette année. La réception des approbations est prévue pour le début du troisième trimestre fiscal de 2022. Sous réserve de l'acceptation par Santé Canada, une licence de distributeur pourrait permettre à Labs de s'engager dans un certain nombre d'activités liées aux substances contrôlées référencées, y compris dans la recherche et la distribution de substances contrôlées ainsi que dans leur vente à des chercheurs et à des entreprises participant à des essais cliniques. Prenez note de la date - Assemblée générale virtuelle de Namaste : L'entreprise invite les actionnaires et les invités à participer à une assemblée générale virtuelle afin de suivre une présentation sur les progrès accomplis. Jeudi 6 mai 2021

12 h 00 HNE

Présentation par M. Meni Morim, suivie par une séance de questions-réponses.

Tous les actionnaires sont invités à soumettre leurs questions avant le 3 mai à l'adresse ir@namastetechnologies.com. Notre PDG Meni Morim répondra aux questions des investisseurs soumises lors de la réunion publique.

Les actionnaires peuvent accéder à l'événement à partir du lien suivant : http://bofc.me/may6townhall

À propos de Namaste Technologies Inc. Basée à Toronto au Canada, Namaste Technologies est une plateforme de vente de produits à base de cannabis et de produits de bien-être. Sur CannMart.com, l'entreprise propose à sa clientèle médicale canadienne une vaste sélection de produits triés sur le volet fournis par une multitude de cultivateurs sous licence fédérale. Celle-ci fournit également à ses clients américains un accès au CBD dérivé du chanvre et à des accessoires pour fumeurs. L'entreprise distribue également du cannabis et des produits dérivés du cannabis sous licence et sous sa propre marque au Canada, par l'intermédiaire d'un certain nombre de commissions de contrôle et d'organismes de vente au détail des gouvernements provinciaux. Celle-ci facilite en outre la vente en ligne auprès de détaillants de cannabis autorisés en Saskatchewan. La technologie de classe mondiale de Namaste et ses innovations permanentes répondent aux besoins locaux d'une industrie du cannabis en plein essor qui exige des solutions intelligentes. Des informations sur l'entreprise et ses nombreux produits sont accessibles via les liens ci-dessous : NamasteTechnologies.com NamasteMD.com Cannmart.com Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Namaste Technologies Inc.

Meni Morim, PDG

Edward Miller, vice-président chargé des relations avec les investisseurs

Tél : 647-362-0390

Courriel : ir@namastetechnologies.com Source : Namaste Technologies Inc INFORMATIONS PROSPECTIVES - Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas de nature historique contiennent des informations prévisionnelles. Les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots ou des expressions tels que « peut », « s'attend à », « probable », « devrait », « planifier », « anticiper », « a l'intention de », « potentiel », « proposé », « estime », « croit » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres mots, expressions et variations grammaticales similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « pourraient » ou « vont » se produire. Les informations prospectives contenues dans le présent document, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives à la distribution de produits sur cannmart.com et par l'intermédiaire des acheteurs provinciaux de CannMart, sont faites à la date du présent communiqué de presse et sont fondées sur des hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment où ces déclarations ont été faites, y compris, sans s'y limiter, la capacité de Namaste à maintenir la dynamique d'expansion de l'activité de CannMart Inc. ainsi que d'autres considérations jugées appropriées dans les circonstances. Même si nous considérons que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la direction, il n'y a aucune garantie que ces prévisions se révèlent exactes. Par leur nature, les informations prévisionnelles sont soumises à des risques et incertitudes inhérents pouvant être d'ordre général ou spécifique et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, prévisions, prédictions, projections ou conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les objectifs, buts stratégiques et priorités ne soient pas atteints. De nombreux facteurs, y compris des risques connus et inconnus dont beaucoup sont hors de notre contrôle, pourraient conduire à ce que les résultats réels diffèrent matériellement des informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : le risque réglementaire, les risques liés à la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre sa stratégie commerciale et les avantages qui en découlent, ainsi que les risques spécifiquement liés aux opérations de l'entreprise. D'autres facteurs de risque figurent également dans le rapport de gestion et la notice annuelle de l'entreprise, qui ont tous deux été déposés sous le profil SEDAR de l'entreprise à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux informations prospectives. L'entreprise ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. La Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué et n'ont en aucune façon approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.



Données financières CAD USD EUR CA 2021 35,0 M 28,2 M 23,3 M Résultat net 2021 -25,0 M -20,2 M -16,7 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 -3,57x Rendement 2021 - Capitalisation 99,4 M 80,2 M 66,3 M Capi. / CA 2021 2,84x VE / CA 2022 Nbr Employés 21 Flottant 98,8% Graphique NAMASTE TECHNOLOGIES INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NAMASTE TECHNOLOGIES INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 0,55 CAD Dernier Cours de Cloture 0,25 CAD Ecart / Objectif Haut 120% Ecart / Objectif Moyen 120% Ecart / Objectif Bas 120% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Meni Morim Chief Executive Officer & Director Slava Klems Chief Financial Officer Branden Spikes Chairman Chad Agate Chief Technology Officer Faraaz Jamal Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NAMASTE TECHNOLOGIES INC. 25.00% 80 CANOPY GROWTH CORPORATION 8.88% 10 550 CURALEAF HOLDINGS, INC. 6.82% 9 323 BEIJING TONGRENTANG CO., LTD 18.62% 6 027 APHRIA INC. 108.30% 4 517 DONG-E-E-JIAO CO.,LTD. -10.20% 3 460