NameSilo Technologies Corp. est une société canadienne qui fournit des services d'enregistrement de noms de domaine et des services de place de marché pour l'achat et la vente de noms de domaine, sous la marque NameSilo. Elle fournit également des services Web tels que l'hébergement, le protocole SSL (Secure Socket Layer), le courrier électronique et des services DNS haut de gamme. La société investit son capital dans des entreprises et des opportunités que la direction estime sous-évaluées et présentant un potentiel d'appréciation significatif. La société réalise des investissements sur les marchés publics et privés et se concentre sur des opportunités dans une grande variété de secteurs, à l'exclusion des secteurs des ressources et des services liés aux ressources. La société possède un bureau d'enregistrement de domaines dans le monde avec environ 4,67 millions de domaines actifs sous gestion dans environ 160 pays. Ses filiales comprennent Netco Argentina S.A., 1155064 BC Ltd, NameSilo, LLC et NamePal.com, LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds