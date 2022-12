namR

namR: Accueil très positif de la solution solaR by namR par les collectivités trois mois après son lancement



06-Déc-2022 / 18:58 CET/CEST

Accueil très positif de la solution solaR by namR par les collectivités trois mois après son lancement Paris (France), le 6 décembre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, s’engage auprès des collectivités territoriales pour les accompagner dans leur stratégie de transition écologique. À ce titre, une quinzaine de collectivités territoriales ont déjà marqué un intérêt pour la solution solaR by namR, en l’inscrivant à leur budget 2023. La donnée au service de la transition écologique des collectivités territoriales Alors que la France se trouve dans une crise énergétique sans précédent, le Sénat a récemment adopté le projet de loi visant à lever les freins au déploiement de projets de production d’énergies renouvelables dans les territoires, notamment solaires. Dans ce contexte, les collectivités territoriales jouent un rôle majeur pour promouvoir la transition énergétique de leurs territoires et mettre en application les nouvelles réglementations. La plateforme solaR by namR permet d’accélérer l’exécution de la stratégie de transition portée par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, qui a d’ailleurs visité le stand de namR au Salon des Maires et des Collectivités Locales cette année. Dans ce cadre, la solution solaR by namR a récemment été adoptée par une grande agglomération de la région Grand Ouest. Pionnière en matière d’innovation sur le numérique et la transition écologique, cette collectivité a donc choisi namR pour le cadastre solaire numérique de sa plateforme de rénovation énergétique. « solaR est une solution simple et clé en main pour les collectivités, permettant d’engager leurs citoyens dans le renouvelable et de les guider sur la faisabilité, le coût et la mise en œuvre. C’est un produit qu’il nous est possible de proposer à un marché très large, celui des collectivités, et correspondant à un besoin grandissant de celles-ci au regard de la réglementation. D’ailleurs, une quinzaine d’acteurs (agglomérations, métropoles, communautés de communes, départements, syndicats d’énergie) ont manifesté leur intérêt pour la solution solaR by namR et pour certains, se sont engagés à l’inscrire à leur budget 2023. Un témoignage fort de la pertinence de notre positionnement auprès de tous les territoires de France. » déclare Chloé Clair, CEO de namR. solaR by namR, comment mettre à disposition le potentiel solaire de tous les bâtiments résidentiels auprès des collectivités solaR est une solution de cadastre solaire que les collectivités mettent à disposition des habitants de leur territoire pour les aider à se projeter dans un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur leur toiture. La plateforme propose au citoyen d’accéder directement, depuis son adresse, à une présentation simple du potentiel solaire de sa toiture. S’il le souhaite, il peut par la suite accéder à une simulation économique (rentabilité de son projet en euros) et écologique (économies d’énergie et économies carbone) de son projet, mais également connaître les contraintes éventuelles (contraintes techniques des toitures, matériaux de toits, types de toits, monuments historiques…). Enfin, l’utilisateur est orienté vers l’annuaire des professionnels RGE de son territoire, et le cas échéant, vers les plateformes de services de la collectivité pour aider au montage du projet. Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/ A propos de namR Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et depuis le 3 mai 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les leaders technologiques de la transition écologique en France. Fichier PDF dépôt réglementaire



