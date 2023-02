NamR : CP de résultat augmentation de capital avec maintien du DPS

Paris (France), le 8 février 2023 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce le vif succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant global de 4,76 M€, accompagnée de l'entrée au capital de Société Générale, via Société Générale Ventures, et de la Banque des Territoires pour un montant cumulé de 3,89 M€.

Société Générale et la Banque des Territoires détenant 16,82% et 11,22% du capital respectivement

La transformation écologique des territoires et l'adaptation au changement climatique sont des axes de développement majeurs pour la Banque des Territoires. L'offre de namR fournit des informations structurées aux collectivités sur ces thématiques. C'est pourquoi nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital qui permettra à namR d'enrichir son offre et d'accélérer son développement commercial. », poursuit Antoine Troesch, Directeur des investissements de la Banque des Territoires.

Nous sommes ravis de participer à l'augmentation de capital de namR, via Société Générale Ventures. En renforçant notre coopération avec cette greentech innovante, nous souhaitons développer des solutions performantes pour que nos banquiers accompagnent au mieux la transition énergétique de nos clients et de nos territoires. Cela traduit à la fois nos ambitions fortes en matière de RSE pour la nouvelle banque SG et la poursuite de notre démarche de coopération avec les

de direction, et bien sûr, le chemin parcouru depuis notre IPO qui nous a permis de nous imposer comme un acteur de référence dans notre écosystème, ces nouveaux moyens nous positionnent idéalement pour atteindre nos objectifs commerciaux, technologiques et financiers. »

Compte tenu de son succès, l'opération s'accompagnera comme indiqué lors de son lancement, d'un renforcement de la gouvernance, avec la cooptation de deux nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration, Société Générale Ventures et la Banque des Territoires, dont la cooptation devra être ratifiée en assemblée générale - suivie ultérieurement de la nomination de deux administrateurs indépendants, de deux censeurs représentant Société Générale Ventures et la Banque des Territoires, ainsi que de la mise en place d'un comité d'audit.

Pour rappel, Société Générale Ventures et la Banque des Territoires s'étaient engagées à souscrire à l'opération à titre irréductible et réductible respectivement pour un montant maximum de 2.708.964 € et 1.999.994,40 €, représentant globalement 98,98% de l'augmentation de capital. Elles ont été servies respectivement à hauteur de 2.337.199,20 € et 1.558.111,20 € représentant 973.833 et 649.213 actions, soit 16,82% et 11,22% du capital de namR.

A propos de namR

Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l'action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d'actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l'énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech vertepar le Ministère de la Transition écologique et depuis le 3 mai 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les leaders technologiques de la transition écologique en France.

Société Générale

Amandine Grison - amandine.grison@socgen.com - 01 41 45 92 40

Sarah Cohen Lippe - sarah.cohen-lippe@socgen.com - 01 58 98 51 91

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;

la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

namR Presse financière Relations investisseurs Chloé Clair Mathias Jordan Stéphane Ruiz investisseur@namr.com mjordan@actifin.fr sruiz@actifin.fr Tel. +33 1 85 800 801 Tel. +33 1 56 88 11 26 Tel. +33 6 85 82 41 86

