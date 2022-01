namR

Calendrier financier du premier semestre

Paris (France), le 25 janvier 2022 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, informe le marché de son calendrier de publications financières du premier semestre 2022 :

8 février 2022 : Chiffre d'affaires annuel 2021 (après clôture)

9 février 2022 : Webcast à destination des actionnaires individuels (18h)*

7 avril 2022 : Résultats annuels 2021 (après clôture)

* Une invitation sera envoyée ultérieurement. Les actionnaires individuels intéressés peuvent se rapprocher de la société namR en écrivant à l'adresse investisseur@namr.com.

Retrouvez toute l'information relative à la société namR sur : https://namr.com/fr/investisseurs/

A propos de namR

Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d'utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l'ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l'assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d'infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale.