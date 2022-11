namR

namR: Clarification à la suite de la communication liée à l’accord conclu avec la banque de détail de la Société Générale



30-Nov-2022 / 21:45 CET/CEST

Clarification à la suite de la communication liée à l’accord conclu avec la banque de détail de la Société Générale Paris (France), le 30 novembre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, apporte une clarification concernant ses relations contractuelles avec la banque de détail de la Société Générale. Dans le cadre de l’annonce récente par le ministre du Logement du dispositif My eco-PTZ MaPrimeRénov’, l’information relative à l’accord conclu avec la banque de détail de la Société Générale, diffusée dans le communiqué de presse publié initialement le 2 mai 2022 et indiquée dans le communiqué de presse des résultats semestriels du 30 octobre 2022, a été de nouveau publiée ce jour. Il ne s’agit pas d’une information nouvelle. Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/ A propos de namR Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et depuis le 3 mai 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les leaders technologiques de la transition écologique en France. Fichier PDF dépôt réglementaire



