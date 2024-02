namR

namR: Les solutions de namR, au service de la rénovation et de la transition énergétique, plébiscitées par deux nouveaux acteurs bancaires



21-Fév-2024 / 18:14 CET/CEST

Paris le 21 février 2024, 17h45 Les solutions de namR, au service de la rénovation et de la transition énergétique, plébiscitées par deux nouveaux acteurs bancaires Paris (France), le 21 février 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, vient de signer deux nouvelles banques françaises pour la diffusion de son produit Ecoclik Renov afin d’accompagner leurs clients dans la rénovation énergétique de leur logement. Au côté de son business model historique de livraison de données premium, namR a lancé en 2023 son nouveau produit Ecoclik, plateforme en marque blanche, permettant d’évaluer la meilleure solution de décarbonation pour une habitation. Cette offre particulièrement adaptée pour les banques a désormais trouvé son marché puisque quatre grandes banques françaises ont d’ores et déjà adopté cette solution. Le marché bancaire doit se transformer pour accompagner la transition écologique des habitations Aujourd’hui les banques de détail sont confrontées à trois exigences majeures : Elles font face à des réglementations de reporting extra financier de plus en plus exigeantes sur leurs encours immobiliers (green asset ratio, taxonomie, risques physiques et de transition, etc.).

Elles se sont également engagées de manière volontariste dans la réduction de l’empreinte carbone de leurs investissements, via des cadres communs de trajectoires tels que la Net Zero Banking Alliance [1] ou les engagements SBTi [2] .

[1] [2] Enfin, les banques de détail jouent un rôle majeur dans la transformation du logement en finançant la transition et en encourageant l’engagement des particuliers sur ces sujets de société; c’est pourquoi elles jouent aujourd’hui un rôle clé sur les sujets brûlants du climat, sans « greenwashing », de manière concrète, en accompagnant leurs clients dans le financement de l'adaptation de leur logement. Face à ces trois enjeux, les solutions innovantes basées sur la data constituent une réponse efficace. C’est le cœur de la proposition de namR à destination des banques, une proposition qui a donc naturellement trouvé son marché. Les data de namR livrées en API permettent de disposer d’un diagnostic complet et de satisfaire leurs besoins en reporting extra financier, tandis que les solutions Ecoclik d’accompagnement des clients existants - ou à venir - dans la transformation de leur habitation permettent de déployer simultanément les trajectoires ambitieuses de financement de la décarbonation des actifs immobiliers. Au-delà de ces bénéfices décisifs, la combinaison de ces solutions permet aux équipes marketing utilisatrices de la solution Ecoclik et aux équipes RSE/risques clientes de la solutions API (reporting) d’aligner leurs besoins et leurs réponses en s’appuyant sur des données issues d’une source commune, celle de namR. namR, partenaire clé des banques pour guider conseillers bancaires et particuliers dans leurs projets immobiliers écologiques Le succès d’Ecoclik en seulement une année d’existence illustre le besoin croissant des acteurs bancaires de solutions clé en main permettant d’enrichir leur offre de services : au-delà de leur accompagnement habituel, les banques s’imposent aujourd’hui par leur conseil à la fois sur les sujets de patrimoine et de l’investissement écologique. Ecoclik leur permet d’accompagner et conseiller leurs clients dans le financement de leurs projets de transition énergétique et les obligations réglementaires environnementales liées à leur habitation, unique investissement financier pour 60% des français. Ecoclik se décline aujourd’hui sur deux thématiques : ecoclik Renov , le simulateur de rénovation énergétique pour les particuliers, qui permet de connaitre en quelques clics le meilleur scénario de rénovation énergétique, les aides disponibles, le coût final du projet et les économies d’énergie associées; ecoclik Solar qui apporte aux particuliers les informations clés pour évaluer l’intérêt d’un projet d’équipement solaire en toiture, le nombre de panneaux installables, leur production, le coût et le retour sur investissement. Pédagogique & rapide, le simulateur Ecoclik se démarque de la concurrence Ecoclik possède quatre atouts majeurs qui le différencient de la concurrence et en font une solution particulièrement adaptée aux banques : Le pré-remplissage des données dans le simulateur permet de réaliser un parcours en moins de 5 minutes chrono, avec un taux d’engagement des clients allant jusqu’à la solution conseillée supérieur à 40% ; Les algorithmes embarqués dans la solution permettent une flexibilité très importante pour l’utilisateur qui peut suivre le scénario optimal proposé ou tester un budget ou encore des typologies de travaux. La solution étant intrinsèquement basée sur des données interopérables, il est possible de rentrer par n’importe quelle contrainte ou scénario ;

Le positionnement amont du simulateur permet de s’adresser à 100% des clients des banques - aussi bien leurs clients actuels sans mobilité immobilière que les nouveaux clients prêts à l’achat d’une « passoire énergétique » en associant à cet investissement des travaux de rénovation immédiats. La population la plus large est ainsi adressée plutôt que la minorité plus hésitante à passer à l’action et engagée dans des temps de réflexion plus longs nécessitant des simulateurs plus précis ;

Enfin la personnalisation de l’outil par chaque banque en fonction des produits qu’elle désire promouvoir (prêt immobilier ou prêt à la consommation) et des avantages de sa solution (taux bonifié, PTZ, prêt vert, etc.) permet de booster sa stratégie marketing Une part croissante du secteur bancaire déjà sous licence namR s’impose ainsi aujourd’hui aux premiers rangs des fournisseurs de données et de solutions pour le secteur bancaire. Les succès enregistrés sur la solution Ecoclik, déployée sous licence annuelle minimum de 2 ans, vont permettre d'accroître la contribution du secteur bancaire sous licence dans l’activité totale, aussi bien sur 2023 avec les clients signés à mi année (La Banque Postale et La Société Générale) que sur 2024 avec la contribution additionnelle des deux nouveaux clients bancaires annoncés aujourd’hui. La solution Ecoclik bénéficie également de perspectives prometteuses à l’international[3] avec déjà un des contrats signé prévoyant le déploiement de la solution en Italie pour le printemps 2024 puis en Espagne à l’été 2024. Prochaine publication Chiffre d’affaires annuel et résultats consolidés 2023 : 28 février 2024 après bourse A propos de namR

namR est une société greentech française créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser les potentiels de transformation écologique de tous les bâtiments d’un territoire. namR est un acteur clé pour relever les défis de l’atténuation (décarbonation) et de l’adaptation au changement climatique des bâtiments actuels pour qu’ils soient encore vivables en 2050. namR s’appuie sur la puissance du Big Data pour être capable de décrire des millions de bâtiments, du point de vue de leur morphologie, de leur contexte et de leur environnement. Grâce à l'utilisation des meilleures technologies de Machine Learning et de Computer Vision, les solutions développées par namR apportent des réponses spécifiques pour chaque logement : quels travaux de rénovation énergétique effectués ? quelle énergie renouvelable, solaire ou géothermique, est la plus pertinente ? quel est le niveau de vulnérabilité aux risques climatiques, et quelle est la meilleure solution de prévention ? namR est un partenaire de référence des acteurs qui ont le plus de leviers pour massifier ces actions auprès des particuliers : les institutions publiques, les assureurs, les banques et plus largement tous les acteurs intervenant sur un portefeuille immobilier d'envergure. Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/ [1]https://www.unepfi.org/net-zero-banking/ [2]https://sciencebasedtargets.org/ [3] Voir CP du 12 février « Premières avancées dans le déploiement européen » Fichier PDF dépôt réglementaire



