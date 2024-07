namR: Premier semestre 2024

namR

17-Juil-2024 / 19:05 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Paris le 17 juillet 2024, 19h00 Premier semestre 2024  Triplement du chiffre d’affaires au premier semestre 2024 à 1,6M€ Options de financement à l’étude pour sécuriser le développement et la poursuite de la croissance attendue pour les prochains mois  Objectif de chiffre d’affaires annuel révisé à plus de 3,2 M€ (contre un objectif initial supérieur à 4 M€ communiqué en février 2024)  Une croissance attendue de plus de 60% malgré un marché plus attentiste à court terme Paris (France), le 17 juillet 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2024 (période du 1er janvier au 30 juin 2024 Le chiffre d’affaires semestriel prévisionnel, encore non audité, fera l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes. Les comptes des résultats semestriels, seront publiés le 26 septembre 2024. En milliers d’euros S1 2024 S1 2023 Var. Chiffre d’affaires[1] 1 576 504 x3,1 Triplement du chiffre d’affaires au premier semestre 2024 La dynamique de croissance retrouvée au second semestre 2023 s’est poursuivie au cours du premier semestre 2024. Les offres et la stratégie commerciale développées par les équipes ont permis de continuer de renforcer les quatre secteurs stratégiques adressés par namR. Mois après mois, namR étend ainsi ses positions et construit les bases solides pour une croissance pérenne matérialisée par la forte progression du chiffre d’affaires enregistrée au premier semestre. Le secteur Public et Collectivités représente 31% du chiffre d’affaires. Les équipes de namR sont fières d’avoir remporté l’appel à projet France Nation Verte « Démonstrateurs d’IA frugale au service de la transition écologique des territoires » avec le projet Urba(IA) porté par l'Agglomération Paris Saclay. Les travaux, qui commenceront au second semestre 2024, s’étendront sur deux ans et le montant du chiffre d’affaires pourra pour partie être intégré au chiffre d’affaires du S2, puis sur 2025. namR a réalisé avec succès, l’accompagnement de La Poste Immobilier, pour aider à la mise en place d’un plan d’action visant l’amélioration des espaces verts et la gestion de l’eau à horizon 2030. Les connaissances développées à partir de Machine Learning et de Computer Vision, ont permis d’analyser l’occupation des sols, la végétalisation, les toitures et les parcelles en général. Le projet de Plateforme de données au bâtiment CSP (Cadre Stratégique Patrimonial) pour le Groupe Action Logement, et en collaboration avec Ekimetrics, avance dans les temps : le MVP[2] a été validé au cours du premier semestre. La phase de déploiement s’étendra sur deux ans pour un contrat d’une valeur de 1M€ pour namR, dont une partie sera reconnue dès cette année. Les clients Banques représentent 30% du chiffre d’affaires Au cours du premier semestre, le groupe BPCE est devenu client de namR aux côtés de La Société Générale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et BNP Paribas Personal Finance. Les solutions ecoclik Renov et ecolclik Solar, simulateurs énergétique et solaire simplifiés par l’Intelligence Artificielle de namR permettent aux conseillers bancaires d’accompagner leurs clients dans la transition écologique de leur habitat. Simples et pédagogiques, la puissance de ces nouveaux outils est saluée par les utilisateurs et s’impose désormais comme une solution de référence dans l’écosystème bancaire. Le secteurAssurances représente 21% du chiffre d’affaires L’offre dédiée au secteur de l’assurance multi-risque habitation Smart Home Pricing, développée avec Addactis, partenaire actuaire, permet une estimation fine du risque climatique en modélisant la sinistralité et l’exposition du portefeuille. L’accélération des phénomènes climatiques extrêmes et des catastrophes naturelles en font une solution performante pour analyser à l’adresse les risques encourues par une habitation. Au S1, le contrat avec l’assureur Matmut est ainsi entré en vigueur au 1er avril, pour une durée de 4 ans, tandis que les autres contrats d’assureurs entraient dans leur seconde année d’exploitation (licences de 4 à 5 années). Les acteurs au service des bâtiments représentent 18% du chiffre d’affaires Le travail débuté en 2023 avec Veolia a pu être livré au premier semestre 2024. De même, la mission de ciblage des logements les plus carbonés a été réalisée avec succès au cours du premier semestre pour notre client Butagaz. Ces deux contrats contribuent au CA du S1 mais également à la croissance des prochains mois. Premier déploiement en Europe au premier semestre 2024 namR a réussi, conformément à la feuille de route présentée, son premier déploiement en Europe avec l’activation de la plateforme ecoclik Renov en Italie pour BNP Personal Finance et sa filiale italienne Findomestic. Le déploiement se poursuivra également durant l’été en Espagne, au profit de Cetelem España. Ces premiers pas vont permettre le lancement de l’offre ecoclik Renov au Sud de l’Europe à l’attention des banques de détail et des organismes de crédits consommateurs. Le moment est stratégique puisque l’Italie comme l’Espagne souhaitent accélérer leurs politiques de rénovation énergétique. Renforcement de l’offre de solutions de namR avec le lancement d’ecoclik RGA Aux côtés de ecoclik Renov et ecoclik Solar, un nouveau produit : ecoclik RGA vient renforcer l’offre de solutions. Ce nouveau simulateur, dédié à la prévention des risques de sécheresse et ses conséquences sur les habitats, permet d’évaluer la vulnérabilité d’une adresse au risque de Retrait-gonflement des argiles (RGA) qui concerne 10 millions de maisons en France. Plusieurs prospects ont déjà signifié leur intérêt pour la solution, dont le lancement officiel est prévu en septembre prochain. Une trésorerie de 1M€ et 750K€ de créances clients Au 15 juillet, la trésorerie ressort à 1 M€ n’intégrant pas 750 K€ de créances clients dont le règlement est attendu dans le courant de l’été. Au 15 juillet, la dette financière brute de namR s’établit à 5,83 M€. Celle-ci est composée d’une dette bancaire de 3,58 M€ (4,28M€ fin 2023) échelonnée entre 2024 et 2027, et des Comptes Courants d’Associés, notamment de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 1,5 M€. La société étudie un rééchelonnement de sa dette bancaire afin d’alléger ses échéances mensuelles et trimestrielles à court terme. Afin de sécuriser le développement et la poursuite de la croissance attendue pour les prochains mois, namR étudie plusieurs options de financement lui permettant de faire face à ses échéances à 12 mois et dont les modalités feront l’objet d’une communication au marché dès qu’elles auront été arrêtées. L'option la plus adéquate sera retenue par la Direction de namR afin de permettre la bonne gestion de la société et le plan de marche commercial, assurant le niveau de services exigé par les clients. 2024 : objectif de chiffre d’affaires révisé à au moins 3,2 M€ en croissance de plus de 60% par rapport à l’an dernier et confirmation de l’amélioration des résultats Sans remettre en question la solide dynamique commerciale constatée au cours des derniers mois, mais tenant compte de l’attentisme actuel sur l’environnement réglementaire du marché qui pourrait se traduire par des décalages de signature de contrats, le chiffre d’affaires pour l’année 2024 est révisé à au moins 3,2M€ (contre un objectif initial supérieur à 4 M€ annoncé en février 2024). Cette forte progression de l’activité supérieure à 60% devrait s’accompagner d’une solide croissance de l’ARR sur l’ensemble de l’année. namR confirme ainsi sa trajectoire de croissance tout en poursuivant sa stricte discipline de gestion des charges, notamment des recrutements. Tout en portant une vigilance accrue sur l’évolution de sa situation financière, l’Entreprise reste pleinement confiante dans sa capacité à afficher des résultats en amélioration sur l’ensemble de l’année. Chloé Clair, Directrice Générale de namR, déclare : « Le premier semestre 2024 a été marqué par une activité dense chez nos clients existants, le gain de nouveaux clients, le déploiement réussi en Italie et le lancement à venir d’ecoclik RGA. Je tiens particulièrement à remercier nos équipes, quotidiennement engagées pour que l’IA des solutions développées par namR contribue à relever le défi de la transition énergétique ainsi que nos actionnaires pour leur confiance. » Prochain événement Jeudi 26 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024 A propos de namR namR est une société greentech française créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser les potentiels de transformation écologique de tous les bâtiments d’un territoire. namR est un acteur clé pour relever les défis de l’atténuation (décarbonation) et de l’adaptation au changement climatique des bâtiments actuels pour qu’ils soient encore vivables en 2050. namR s’appuie sur la puissance du Big Data pour être capable de décrire des millions de bâtiments, du point de vue de leur morphologie, de leur contexte et de leur environnement. Grâce à l'utilisation des meilleures technologies de Machine Learning et de Computer Vision, les solutions développées par namR apportent des réponses spécifiques pour chaque logement : quels travaux de rénovation énergétique effectuer ? quelle énergie renouvelable, solaire ou géothermique, est la plus pertinente ? quel est le niveau de vulnérabilité aux risques climatiques, et quelle est la meilleure solution de prévention ? namR est un partenaire de référence des acteurs qui ont le plus de leviers pour massifier ces actions auprès des particuliers : les institutions publiques, les assureurs, les banques et plus largement tous les acteurs intervenant sur un portefeuille immobilier d'envergure. Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/ Contacts namR Chloé Clair investisseur@namr.com Tel. +33 1 85 800 801 Presse financière Michael Scholze michael.scholze@seitosei-actifin.com Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs Mathilde Guillemot mathilde.guillemot@seitosei-actifin.com Tel. +33 1 78 94 87 35 [1] Chiffre d’affaires non audité [2] MVP : Minimum Viable Product ou Produit Minimum Viable, version fonctionnelle et élémentaire du produit Fichier PDF dépôt réglementaire



