NamR: RAPPORT ANNUEL 2021

MOT DU PRESIDENT

Avec namR à un tournant de son histoire, je suis particulièrement fier de m'adresser à vous, chère

Madame, cher Monsieur, chers Actionnaires, à l'occasion de la publication de notre tout premier rapport annuel en tant que société cotée.

Sans conteste, l'année 2021 a été particulièrement riche pour namR sur le plan technologique, commercial, organisationnel, mais aussi et surtout sur le plan financier avec en juin, son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Grâce à la confiance de nombreux nouveaux actionnaires, institutionnels comme individuels, namR a pu lever à cette occasion 8 millions d'euros - une opération qui a suscité l'engouement des investisseurs avec une demande supérieure à 20 millions d'euros, soit une sursouscription de 2,4 fois.

Avec ce succès, namR a pu se mettre en ordre de marche et déployer la feuille de route stratégique présentée au marché - une stratégie guidée par une ambition forte - devenir le leader européen de la donnée géolocalisée et environnementale.

A l'issue de l'année 2021, soit près d'un semestre dans l'exécution du plan de marche, notre activité et nos résultats sont parfaitement en ligne avec nos attentes ; et nous avons su poser les fondations technologiques, commerciales et financières pour accélérer notre croissance.

Sous l'angle technologique, nous avons poursuivi l'enrichissement de notre offre d'attributs innovants, avec par exemple le développement de données sur les risques physiques des bâtiments liés au changement climatique. 2021 a également été l'occasion de développer les moyens de mieux rendre accessible notre technologie au travers du développement continu de nos portails de données comme Smart

Home Pricing dans le domaine de l'assurance, territoiresXYZ pour les collectivités, ou encore asknamR, 1ère plateforme française sur les 34 millions de bâtiments en France.

Avec de nombreux recrutements clés en 2021 et l'enrichissement de son réseau de partenaires, namR a également su accélérer commercialement - une dynamique commerciale qui s'est traduite par de nombreuses nouvelles références majeures avec plus de 25 clients à fin 2021 dans des secteurs diversifiés : la sécurité avec GPIS, le BTP avec Bouygues Construction, les collectivités avec la métropole Troyes-Champagne, les banques avec la Banque des Territoires, et enfin, plus particulièrement, trois nouveaux acteurs importants de l'assurance multirisque habitation.

En ligne avec le plan de développement, nos résultats annuels sont la suite logique d'un exercice dédié à la structuration de la Société. Avec la fin anticipée du programme tRees dans la région Hauts-de-France, et de nouveaux accords basés le plus souvent sur une première phase d'adoption de nos solutions, la conquête commerciale s'est traduite en 2021 par un chiffre d'affaires de 1,6 millions d'euros. Avec une maîtrise stricte des charges, namR bénéficiait à fin décembre d'une position financière avec une trésorerie de 5,4 millions d'euros.

Nous sommes convaincu que namR est aujourd'hui au bon endroit, au bon moment : en parallèle d'une prise de conscience globale accrue des enjeux environnementaux, namR est en première ligne pour profiter de tendances lourdes : (i) le renforcement du cadre règlementaire favorisant la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et collectivités ; et (ii) la migration des enjeux de décarbonation au cœur de la stratégie des entreprises.

Au total, ce sont autant de premiers succès dans notre plan de marche stratégique, et autant d'indicateurs externes désormais au vert, qui nous confortent dans le changement de dimension attendu sur 2022 et au-delà. Chers investisseurs, en vous remerciant de votre soutien, sachez que notre ambition de devenir un leader européen de la donnée géolocalisée et environnementale est intacte !

