namR: Résultats Annuels 2022



12-Avr-2023 / 08:00 CET/CEST

Résultats Annuels 2022

Chiffre d’affaires 2022 : 939 K€

Des résultats qui intègrent les investissements technologiques et commerciaux nécessaires pour préparer le décollage de l’activité

Tous les indicateurs au vert pour réussir 2023 : forte croissance attendue sur le nouvel exercice

Paris (France), le 12 avril 2023 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2022 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022).

Les comptes annuels ont été arrêtés lors du conseil d’administration du 11 avril 2023. Ils ont été audités par les commissaires aux comptes.

En milliers d’euros 2022



2021 Chiffre d’affaires 939 1 562 Production immobilisée 2 203 2 107 Subventions et autres produits 159 60 Produits d’Exploitation 3 393 3 759 Autres achats et charges externes 2 042 2 078 Charges de personnel 4 321 3 713 Excédent Brut d’Exploitation (3 033) (2 045) DAP 2 381 1 873 Résultat d’Exploitation (5 424) (3 994) Résultat Net (4 942) (3 350)

Chloé Clair, Directrice Générale de namR, commente les résultats annuels : « L’année 2022 a été une nouvelle année d’investissements et de refonte de l'offre commerciale plus adaptée à la maturité du marché, portée par notre volonté d’accélérer notre dynamique de prise de commandes. Cette dynamique, plus lente qu’attendue, pèse mécaniquement sur les résultats de la période malgré des avancées importantes sur tous nos secteurs stratégiques. Pour 2023, tous les indicateurs sont au vert. Organisation renforcée, solutions alignées avec les besoins du marché, contrats stratégiques en phase d’industrialisation et solide pipe commercial : nous sommes aujourd’hui en ordre de marche pour une forte croissance dans un environnement marqué par la prise en compte toujours plus forte des entreprises et des collectivités des enjeux environnementaux. Ces atouts décisifs associés à une situation financière renforcée et l’entrée récente de nouveaux actionnaires de référence pleinement engagés nous permet d’aborder les prochains mois avec une confiance réaffirmée. »

Des avancées importantes qui ne se reflètent pas encore dans l’évolution du chiffre d’affaires

Sur l’exercice 2022, namR enregistre un chiffre d’affaires de 939 K€ contre 1 562 K€ sur l’exercice 2021. Dans le prolongement du premier semestre, cette évolution intègre une base de comparaison défavorable, l’activité 2021 intégrant les derniers revenus associés au programme tRees (programme public de ciblage des établissements scolaires candidats à la rénovation) pour 543 K€ de chiffre d’affaires.

En excluant l’impact de ce programme, le repli du chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 est limité à 7,8%. Une évolution qui reste en deçà des attentes, la transformation commerciale ayant été freinée par un rythme d’adoption des solutions plus progressif qu’attendu et un rallongement des phases d’expérimentation et d’intégration chez les premiers clients.

Malgré ces retards, des avancées importantes ont été réalisées sur le terrain commercial. NamR a clôturé son exercice avec 21 clients et 30 contrats embarqués qui viendront soutenir la croissance 2023, dans le secteur assurantiel, bancaire, public et collectivités. Plusieurs comptes de référence sont entrés par ailleurs en phase d’industrialisation comme Thelem Assurances, GPIS ou Société Générale. Plusieurs discussions avancées sur des projets à fort potentiel ont par ailleurs été engagées, qui devraient également alimenter le développement de l’activité en 2023.

Des résultats qui intègrent la poursuite de la structuration nécessaire pour accompagner la croissance

Sur l’exercice 2022, la production immobilisée s’établit à 2 203 K€, contre 2 107 K€ un an auparavant, soit une augmentation de 4%, principalement en raison de la production croissante de données.

En tenant compte des 159 K€ d’autres produits, issus principalement des subventions obtenues sur la période, les produits d’exploitation s’élèvent à 3 393 K€, contre 3 759 K€ sur la période comparable.

Les charges de personnel s’élèvent à 4 321 K€ contre 3 713 K€ en 2021. Une hausse de 16% qui reflète, en particulier, le renforcement des fonctions commerciales, produit et marketing afin d’accélérer la dynamique d’acquisition. Elles resteront encadrées en 2023.

Les achats et charges externes restent maitrisées avec une baisse de 2% à 2 042 K€, contre 2 078 K€ un an auparavant. Cette baisse reflète la discipline budgétaire appliquée dans l’attente de la montée en puissance des revenus attendue sur le nouvel exercice.

Au total sur l’exercice 2022, l’Excédent Brut d’Exploitation est négatif à hauteur de 3 033 K€ contre une perte de 2 045 K€ sur l’exercice précédent.

Après prise en compte des amortissements de 2 381 K€ sur la période (en hausse de 37% par rapport à l’exercice 2021), le résultat d’exploitation est négatif à hauteur de 5 424 K€ contre une perte de 3 994 K€ sur la période comparable.

Au total en 2022, namR affiche une perte nette de 4 942 K€, contre un déficit de 3 350 K€ en 2021.

Une augmentation de capital qui sécurise la poursuite du développement

Au 31 décembre 2022, la dette financière brute de namR s’établit à 5 777 K€ intégrant un emprunt contracté au premier semestre d’un montant de 2 000 K€. En cohérence avec le rythme de développement de l’activité, cette dette est essentiellement composée d’engagements à moyen ou long terme avec une part courante au 31 décembre de 926 K€.

La trésorerie à fin décembre ressort à 1 039 K€. Elle n’intègre pas le produit de l’augmentation de capital réalisée en février 2023, pour un montant brut de 4,76 M€. Le succès de cette augmentation de capital avec maintien du DPS, sursouscrite à hauteur de plus de 127%, a permis l’entrée de deux acteurs majeurs sur les marchés stratégiques de namR, Société Générale Ventures et la Banque des Territoires, à hauteur respectivement de 18% et 11% du capital.

Des entrées qui témoignent de la position forte acquise par namR dans son écosystème et qui viennent aussi renforcer le potentiel de développement de l’entreprise aux côtés de ces acteurs pleinement engagés dans l’accompagnement de la transition énergétique.

Fort de ce soutien et de ressources financières renforcées, namR est aujourd’hui en ordre de marche pour réussir 2023 dans la croissance et l’amélioration de ses résultats.

Perspectives : tous les indicateurs au vert pour un exercice de forte croissance et d’amélioration des résultats

En termes d’offre, l’enrichissement des solutions a été opéré pour une accélération de la transformation commerciale sur les marchés stratégiques (assurance, banque, collectivités et public, équipes Data et techniques). En plus du modèle Data as a service en B2B développé depuis l’IPO, solution puissante mais nécessitant des temps d’intégration longs chez les clients, namR a étoffé son offre avec une proposition de plateformes en marque blanche, sur un modèle B2B2C, commercialisée sous forme de Platform as a service. Cette dernière offre a montré son potentiel fin 2022 avec un cycle de vente plus réduit et une offre simplifiée sous forme d’abonnement clé en main. Les solutions sont aujourd’hui alignées avec les besoins des marchés prioritaires en phase d’adoption rapide.

Sur le terrain de l’organisation, les derniers mois auront également permis de dimensionner les ressources pour répondre à la croissance attendue avec un pilotage assuré par une Direction opérationnelle resserrée et une gouvernance renforcée.

Le rééquilibrage de l’organisation autour de trois pôles (tech, produits, business) et la montée en compétences des équipes recrutées en 2021 et 2022 constitueront également des leviers d’amélioration des performances pour le nouvel exercice.

namR aborde enfin 2023 avec plusieurs contrats moteurs en phase d’industrialisation et un solide pipe commercial.

Dans le secteur de l’assurance et de l’optimisation du risque climatique, namR a contractualisé avec plus du tiers des assureurs français et négocie actuellement les industrialisations de ceux-ci pour des contrats de plusieurs centaines de milliers d’€ par an sur quatre ou cinq ans avec à la clé une forte progression des revenus récurrents.

Dans l’univers bancaire, au cœur des enjeux de financement de la transition énergétique, de nouvelles étapes vont être franchies avec la Société Générale et d’autres acteurs bancaire pour la mise en ligne des solutions B2B2C permettant de contractualiser sur des offres SaaS au revenu récurrent, sur deux ou trois ans.

Auprès des collectivités, l’offre solaR (identification du potentiel d’implantations d’installations solaires) tient également ses promesses avec déjà plusieurs collectivités l’ayant inscrit à leur budget 2023 (dont les votes définitifs ont lieu en avril mai 2023) pour des intégrations de la solutions sur les sites web de ces collectivités courant 2023.

En 2022, namR a aussi contractualisé avec des organismes publics tels que la Banque des Territoires ou le Ministère de la Transition Ecologique. Au-delà de ces premières collaborations, des discussions

sont en cours pour des projets de plus grande envergure en 2023.

Enfin, sur les autres secteurs ciblés, namR poursuit son développement en B2B avec là encore de solides perspectives d’extension du portefeuille auprès de nouveaux acteurs à la recherche de solutions de pointe pour l’intégration de données externes permettant d’optimiser leurs modélisations techniques.

Au regard de ces éléments, namR est pleinement confiant dans sa capacité à afficher un exercice 2023 en forte croissance. Cette progression attendue de l’activité devra s’accompagner d’une nette amélioration des résultats grâce à une structure de coûts aujourd’hui stabilisée.

Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/

Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d’utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l’ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l’assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d’infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale.