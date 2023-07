namR

namR: Signature d’un nouveau contrat pluriannuel dans le secteur de l’assurance pour plus de 3 M€



03-Juil-2023 / 20:05 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Signature d’un nouveau contrat pluriannuel dans le secteur de l’assurance pour plus de 3 M€ À Paris, le 03 juillet 2023 – namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir signé un nouveau contrat de licence pour son offre Smart Home Pricing®, en partenariat avec Addactis®, avec un acteur d’envergure de l’assurance multi-risque habitation pour un montant de l’ordre de 3 M€, sur une durée de 5 ans. Smart Home Pricing® est la solution élaborée par namR et Addactis® à l’attention des assureurs MRH et déjà un grand nombre d’entre eux l’ont rejoint. Ce nouveau contrat avec un assureur d’envergure de la place française prouve encore une fois la confiance dans les données premium comme moyen d’optimiser les modèles de risques, et d’accompagner au mieux les clients dans la prévention. Grâce à une API (Application Programming Interface) innovante, l’assureur aura accès à des données ciblées à l’adresse permettant d’identifier les risques liés aux événements climatiques auxquels sont exposés les biens assurés. Il pourra ainsi délivrer des conseils autour des produits et des couvertures les plus adaptés en fonction de leur exposition aux risques, ainsi que prévenir certains clients plus exposés à ces mêmes risques . Les données de namR vont permettre à l’assureur de piloter finement l’exposition de son portefeuille aux événements climatiques, de modéliser les risques environnementaux et d’optimiser la tarification de la sinistralité. Ce contrat de licence, d’une durée de 5 ans, vient renforcer la base de revenus récurrents de namR, avec un revenu moyen programmé de 650 K€ par an à partir du 1er janvier 2024 sur toute la période du contrat ; la solution étant en intégration dans les systèmes d’information de l’assureur jusqu’à cette date. “Nous sommes heureux d’accompagner cet acteur du secteur de l’assurance qui va pouvoir simplifier et accélérer son processus de souscription et offrir un service au plus près des besoins de ses clients. Ce nouveau contrat confirme la force de notre solution clé en main aux cœur des nouveaux enjeux des assureurs pour qui la prise en compte des impacts environnementaux est devenu un impératif. Ce succès témoigne également de la montée en puissance de notre dynamique commerciale avec l’adoption croissante de nos solutions après une première phase d’investissement et de sensibilisation qui commence à porter ses fruits. ” déclare Chloé Clair, CEO de namR. À propos de namR : Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et en 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les 20 leaders technologiques de la transition écologique en France. Contacts namR Chloé Clair investisseur@namr.com Tel. +33 1 85 800 801 Presse financière Michael Scholze michael.scholze@actifin.fr Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations investisseurs Lucie Morlot lucie.morlot@actifin.fr Tel. +33 80 18 26 33 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Signature d’un nouveau contrat pluriannuel dans le secteur de l’assurance pour plus de 3 M€