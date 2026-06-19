L'essentiel :

- Une audience est prévue le 1er juillet 2026 devant le Tribunal de Commerce de Paris.

- Le tribunal doit décider de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

- Cette décision intervient en l'absence de plan de continuation ou de cession viable.



La société namR, spécialisée dans l'intelligence de la donnée territoriale et cotée sur Euronext Growth Paris, a annoncé la convocation d'une audience le 1er juillet 2026 devant le Tribunal de Commerce de Paris. Cette audience concerne la procédure de redressement judiciaire actuellement en cours.



Lors de cette audience, le tribunal devra se prononcer sur la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire. Cette conversion est envisagée en raison de l'absence d'un plan de continuation ou de cession permettant d'assurer la pérennité de l'activité conformément aux exigences légales.



NamR s'engage à informer le marché des suites de cette procédure dès que la décision du tribunal sera connue, conformément à ses obligations réglementaires. La société, créée en 2017, développe des bases de données enrichies pour caractériser les potentiels de transformation écologique des bâtiments sur un territoire, en s'appuyant sur des technologies de Big Data, Machine Learning et Computer Vision.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : NamR: Convocation d'une audience devant le Tribunal de Commerce de Paris en v... | Zonebourse



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.