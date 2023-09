namR

namR: namR apporte son expertise à un bailleur social de premier rang pour harmoniser et valoriser son parc immobilier Un potentiel de revenus supérieur à 1,2 M€ sur 3 ans



25-Sep-2023 / 17:45 CET/CEST

Communiqué de presse namR apporte son expertise à un bailleur social de premier rang pour harmoniser et valoriser son parc immobilier Un potentiel de revenus supérieur à 1,2 M€ sur 3 ans À Paris, le 25 septembre 2023 – namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir remporté l’appel d’un acteur majeur du logement social pour piloter l’ensemble de son parc de bâtiments. namR a été sélectionné par un acteur majeur du logement social et intermédiaire en France pour créer une plateforme de données patrimoniales à destination du bailleur social et de ses filiales territoriales. L’objectif de cette plateforme est d’offrir une connaissance complète du parc de bâtiments et d’harmoniser l’ensemble des stratégies des bailleurs territoriaux. Grâce à cet outil, le bailleur pourra optimiser la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation et de solarisation et rendre son parc de bâtiments plus attractif. Au sein d’un consortium de deux partenaires namR aura pour mission d’apporter son expertise Data appliquée aux problématiques du logement collectif résidentiel, à sa décarbonation et sa trajectoire patrimoniale. Une première phase de test (Minimum Viable Product) générera pour namR un revenu forfaitaire facturable sur la fin de l’exercice 2023 et début 2024, pour un montant de 200K€. En cas de réussite de cette première étape, une phase d’industrialisation sera engagée dès début 2024, sur une durée de 3 ans. Elle permettra d’envisager une facturation de plus de 800 K€ de prestations et 300 K€ de revenus récurrents sur l’ensemble de la période. « Nous sommes très heureux d’accompagner cet acteur majeur du logement social, dans sa stratégie de valorisation de son parc au service de la qualité de vie des occupants et des impératifs environnementaux. Nous allons déployer un ensemble de solutions technologiques et de pilotage qui participeront, j’en suis convaincue, de façon décisive à l’atteinte de ces objectifs. » déclare Chloé Clair, CEO de namR. À propos de namR : Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et en 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les 20 leaders technologiques de la transition écologique en France. Contacts : namR Chloé Clair investisseur@namr.com Tel. +33 1 85 800 801 Presse financière Michael Scholze michael.scholze@actifin.fr Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations investisseurs Lucie Morlot lucie.morlot@actifin.fr Tel. +33 80 18 26 33 Fichier PDF dépôt réglementaire



